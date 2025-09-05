La Porsche Cayenne elettrica si potrà ricaricare wireless, come uno smartphone

La Porsche Cayenne elettrica, il cui debutto ufficiale è previsto per il prossimo novembre, sarà la prima vettura a beneficiare del nuovo sistema di ricarica wireless da 11 kW, sviluppato e commercializzato direttamente dalla casa di Stoccarda. Questo sistema utilizza una piastra di ricarica monoblocco che non necessita di wallbox o di un’unità di controllo esterna, semplificando radicalmente l’infrastruttura domestica per la ricarica dei veicoli elettrici.

Porsche Cayenne: la versione elettrica si potrà ricaricare wireless a casa

Il dispositivo sarà disponibile a partire dal 2026, sia presso la rete ufficiale di concessionari Porsche sia attraverso il canale online del marchio. Grazie a un’efficienza di trasferimento dell’energia che raggiunge il 90%, il sistema promette prestazioni analoghe a quelle ottenibili con una tradizionale ricarica via cavo, rendendo così la ricarica a induzione una reale alternativa per l’uso quotidiano.

La piastra wireless, denominata Porsche Wireless Charge, misura 117 cm in lunghezza, 78 cm in larghezza e 6 cm in altezza, con un peso complessivo di 50 kg. La sua installazione è possibile sia in ambienti interni, come un box auto, sia esterni, poiché è progettata per resistere a condizioni climatiche avverse come pioggia, neve e sbalzi di temperatura. Il sistema di ricarica si attiva automaticamente quando l’auto viene parcheggiata sopra la piastra: la Cayenne regola l’altezza delle sospensioni per allinearsi perfettamente, facilitando il posizionamento senza richiedere manovre complesse.

Un ulteriore supporto arriva dal sistema di parcheggio Surround View, che integra una visuale dedicata per guidare il conducente nella corretta collocazione del veicolo sopra la piastra. La gestione della ricarica, così come la programmazione degli orari e il pre-condizionamento dell’abitacolo, può essere effettuata tramite l’app My Porsche.

Inoltre, la nuova Porsche Cayenne elettrica sarà anche dotata di uno dei sistemi di ricarica ultraveloce più avanzati attualmente previsti per un’auto di serie. Con una potenza di picco pari a 400 kW, il SUV tedesco supererà nettamente i 270 kW della Macan elettrica e i 320 kW della Taycan, consentendo una ricarica dal 10 all’80% in appena 15 minuti.