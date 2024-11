Kia Sportage, è stato svelato il SUV “rinfrescato” per il 2026

La Kia Sportage si rifà il look per il 2026. Il SUV è stato recentemente rinnovato e lanciato in Corea del Sud, con un design che richiama il Sorento e il Carnival. Il modello rinfrescato della casa coreana introduce molte modifiche sia negli esterni che negli interni, dove il look diventa più moderno e dinamico, puntando a migliorare comfort e tecnologia.

Andando per ordine, partendo dal design esterno, il cambiamento principale riguarda la sostituzione dei fari a boomerang con le nuove luci Starmap, una linea luminosa contemporanea e distintiva di Kia, accompagnata dai fari verticali impilati. La griglia frontale è stata ampliata e resa più alta e verticale, mantenendo però il classico “Tiger Nose” al centro, un elemento chiave del linguaggio Kia.

L’interno è stato completamente rinnovato per dare un tocco più moderno. Tra le novità spicca l’eliminazione delle grandi prese d’aria attorno al quadro strumenti. L’aspetto risulta adesso più essenziale e funzionale. La leva del cambio è stata sostituita con un pratico selettore rotativo, una scelta che libera spazio e “ordina” la plancia.

L’elemento di design più inaspettato è il nuovo volante “a doppia D,” una forma particolare che aggiunge un tocco distintivo agli interni. Questo volante integra anche sensori per rilevare la presa durante l’uso delle funzioni di assistenza alla guida in autostrada, costituendo un ulteriore elemento di sicurezza.

Sul fronte tecnologico, Kia ha equipaggiato il nuovo Sportage con il suo più recente sistema di infotainment, che ora include uno schermo centrale da 12,3 pollici con funzione di autenticazione tramite impronte digitali e keyless. Inoltre, l’infotainment è aggiornabile “over-the-air,” consentendo alla casa di implementare nuove funzionalità praticamente senza interventi diretti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Sportage del 2026 mantiene in gran parte i motori e sistemi ibridi esistenti. Il propulsore 1.6 turbo ha ricevuto un aggiornamento con una nuova trasmissione automatica a otto marce. Kia promette un’esperienza di guida migliorata, sottolineando come i cambi automatici con convertitore di coppia offrano un funzionamento più fluido.

Le versioni ibride, inoltre, introducono una “modalità di guida per neonati,” progettata per rendere più dolci sia l’accelerazione che la frenata rigenerativa, favorendo un comfort ottimale per i passeggeri più piccoli. Per un’esperienza più confortevole, Kia ha aggiunto ammortizzatori anteriori e potenziato l’isolamento acustico in più punti dell’abitacolo.

L’aggiornamento del SUV coreano riguarda per ora solo la versione coreana del nuovo Sportage, che è già ordinabile in Corea del Sud. Il debutto nel mercato nordamericano è atteso nel corso del 2025 dove, attualmente, con la versione base attuale parte da circa 27 mila dollari.