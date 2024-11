Renault, Volkswagen e Geely sempre più interessate alla Corea

Il mercato automobilistico è sempre alla ricerca di nuove frontiere redditizie per esportare il proprio marchio, specie in questo momento di maggiore “esplorazione” da parte del pubblico del settore emergente delle auto elettriche. Alcuni prestigiosi produttori globali, tra cui Renault, Volkswagen, Stellantis e Geely, stanno attivamente valutando la possibilità di ampliare la loro presenza sul mercato in Corea.

Perché proprio il mercato della Corea del Sud? Tale strategia sembra scaturire dal potere d’acquisto in continua crescita dei consumatori locali e dalla notevole espansione della quota di mercato dei veicoli importati.

Philippe Krief, amministratore delegato del marchio Alpine, ha recentemente comunicato la decisione di lanciare la propria gamma di automobili in Corea a partire dal 2026. Alpine, che fa parte del Gruppo Renault, intende presentarsi al mercato coreano con una serie limitata di 20 esemplari della sua nuova A110 entro la fine dell’anno, anticipando così il debutto ufficiale.

Al contempo, Renault sta riprendendo rapidamente terreno grazie al lancio del suo nuovo SUV premium, il Grand Koleos, un modello che ha già mostrato un significativo incremento delle vendite, registrando una crescita del 340% rispetto all’ottobre precedente.

Anche il Gruppo Volkswagen sta considerando di introdurre in Corea il suo marchio più economico, Skoda, nel tentativo di contrastare il calo delle vendite della sua divisione coreana. Nei primi nove mesi dell’anno, infatti, Volkswagen ha venduto circa 6 mila veicoli, e per il 2024 si teme un calo sotto le 10.000 unità, un traguardo negativo che non si registrava da diversi anni. Nel 2015 Skoda era già pronta al lancio in Corea, ma il piano fu sospeso a causa dello scandalo globale del Dieselgate.

Anche Geely sta guardando con attenzione al mercato coreano con il suo brand di veicoli elettrici premium, Zeekr, che si prepara a entrare in gioco intorno al 2026. La società è attualmente alla ricerca di partner locali e ha recentemente nominato un responsabile esperto di vendite coreane per guidare le operazioni. L’interesse è alto anche per il marchio Alfa Romeo, dato l’interesse crescente dei clienti in Corea per i veicoli premium tedeschi.

Sembra che in Corea stiano in crescita le preferenze dei consumatori locali per le auto importate. Secondo l’associazione dei distributori e importatori di automobili in Corea (Korea Automobile Importers & Distributors Association), il numero di auto importate vendute nel 2022 ha superato le 270.000 unità, arrivando a rappresentare circa il 20% del mercato totale. Un dato impressionante, se si pensa che all’inizio degli anni 2000 i veicoli importati venduti nel paese si limitavano a circa 20.000 unità.