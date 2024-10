La grande sfida di KIA, il lancio di un’auto elettrica da 25mila euro, nel 2027

Entro il 2027, KIA lancerà un nuovo modello di auto elettrica da 25mila euro, lungo il territorio europeo. Almeno questa è la promessa fatta da Ho-Sung Song, amministratore delegato del marchio sudcoreano, riconoscendo che si tratta in effetti di una grande sfida.

La casa asiatica sembra quindi aver deciso di andare in direzione di una precisa richiesta di molti consumatori europei. Ovvero quelli appartenenti alle fasce popolari, che magari vorrebbero prendere parte alla rivoluzione ecologica della mobilità, ma non possono farlo finché il mercato non offre modelli a basso prezzo. Soprattutto in un momento come l’attuale, in cui gli stipendi restano su livelli assolutamente inadeguati per modelli che economici non sono di certo.

KIA si dichiara pronta a lanciare il suo modello economico di auto elettrica in Europa

La promessa sull’auto elettrica a basso costo può essere considerata la notizia più rilevante che Ho-Sung Song ha rivelato nel corso di un’interessante quanto articolata intervista rilasciata al portale specializzato tedesco AutoHaus.

Nella stessa conversazione, il numero uno del brand sudcoreano ha voluto anche sottolineare che la sua azienda già propone sul mercato un veicolo elettrico da 36mila euro, ovvero la KIA EV3. Non senza aggiungere che il suo prossimo veicolo green vedrà attestarsi il suo prezzo a circa 30mila euro. Passi da considerare come intermedi verso il lancio dell’auto economica da 25mila euro, che potrebbe rivelarsi un vero e proprio asso nella manica per la casa.

Nella stessa intervista, l’amministratore delegato di KIA ha poi affermato che già nel 2025 la società asiatica si dedicherà alla costruzione di un modello full electric nello stabilimento del marchio in Slovacchia. Dovrebbe trattarsi, con ogni probabilità, del futuro SUV urbano KIA EV2 , di cui si prevede la messa in vendita nel corso del 2026. Proprio questo, che farà da prologo ad un secondo, dovrebbe essere il modello da 30mila euro o qualcosa di meno.

Il secondo modello, il quale potrebbe essere addirittura più piccolo della KIA EV2. andando a misurare meno di quattro metri in lunghezza, potrebbe essere l’auto elettrica da 25.000 euro del marchio. Come si può notare ci sono ancora molte ipotesi sul tavolo, ma la strategia della casa sembra andare decisamente in direzione di un modello economico che, in assenza di alternative, potrebbe realmente sbancare lungo il territorio continentale.

La domanda di auto elettriche in Europa tornerà ad aumentare, soprattutto se aumenterà l’offerta

Il massimo dirigente di KIA ha poi preso di petto il delicato tema rappresentato dalla stagnazione delle vendite di auto elettriche che caratterizza al momento il mercato europeo. In particolare, Ho-Sung Song si è dichiarato non particolarmente preoccupato per una tendenza che è comunque comune a quella del resto del globo. E che, a suo parere, dovrebbe terminare al più presto.

Queste le parole da lui pronunciate al riguardo: “L’economia europea si riprenderà e questo alimenterà anche il mercato delle auto elettriche. Inoltre le vendite stagnano solo in quattro o cinque mercati e soprattutto in Germania. Negli altri Paesi la domanda cresce lentamente ma costantemente ”.

Song non ha poi mancato di dichiararsi fiducioso sul fatto che l’elettrificazione nei paesi europei progredirà rapidamente. Al tempo stesso, ha voluto sottolineare che vorrebbe vedere maggiori aiuti statali in grado di accelerare il ritmo per il passaggio agli EV. Secondo il manager sudcoreano, esiste ancora una notevole differenza di prezzo tra le auto termiche e quelle elettriche che potrebbe essere compensata proprio dagli incentivi.

Ho-Sung Song ha poi sostenuto che la filosofia di KIA intende avviarsi nella direzione di un’offerta di auto elettriche a prezzi interessanti in modo che il maggior numero possibile di acquirenti possa permettersene una. Per poi ricordare che, in Europa, il segmento più forte è proprio quello delle auto piccole e compatte. Tanto da spingerlo a dichiarare: “Continueremo a posizionarci ampiamente in questi paesi con modelli ibridi e auto elettriche”.

Infine, l’amministratore delegato di KIA ha concluso con un’affermazione impegnativa: entro il 2030 il 40% delle auto vendute dalla casa asiatica sarà elettrificato. Non resta quindi che cercare di capire se il mercato intenda andare nella direzione da lui auspicata, o meno.