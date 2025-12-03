Kia prepara la sfida alla nuova Volkswagen T-Roc con un SUV ibrido

Dopo oltre trent’anni di presenza stabile in Europa, Kia è ormai considerata uno dei marchi generalisti più solidi del mercato europeo. Il costruttore coreano ha costruito il proprio successo su un’offerta fatta di modelli affidabili, ben equipaggiati e con un posizionamento di prezzo competitivo. La gamma europea è in continua evoluzione e presto si arricchirà di un’importante novità .Il prossimo 10 dicembre verrà infatti presentata la versione internazionale di un SUV che da sei anni viene venduto con buoni risultati sul mercato cinese.

La Kia Seltos, un modello introdotto per la prima volta nel 2019 e inizialmente destinato solo ad alcuni mercati extraeuropei, si è poco alla volta espanso arrivando in Paesi come Australia, Sudafrica, Stati Uniti e Corea del Sud. Ora, per la prima volta, la Seltos entrerà ufficialmente anche nel listino europeo.

In Europa debutterà direttamente la seconda generazione del modello, sviluppata su una piattaforma progettata per ospitare prioritariamente motorizzazioni elettrificate. Nei giorni scorsi sono già state avvistate le prime unità di test sulle strade europee, equipaggiate con propulsori ibridi dotati di etichetta ECO. Al momento Kia non ha ancora comunicato nel dettaglio la gamma motori destinata al nostro mercato, ma la Seltos dovrebbe collocarsi tra l’attuale XCeed e il nuovo EV3, con dimensioni probabilmente leggermente inferiori a quelle della Niro.

L’obiettivo è chiaramente quello di rafforzare la presenza del marchio nel segmento dei B-SUV, oggi uno dei più dinamici in Europa dopo quello dei C-SUV presidiato dalla Sportage. Si tratta di una categoria che sta conquistando un pubblico sempre più ampio grazie alla versatilità, alla posizione di guida rialzata e alle dimensioni compatte. In questo contesto, la Seltos andrà a confrontarsi direttamente con modelli come la Volkswagen T-Roc.

Per quanto riguarda il design, Kia ha già anticipato che il nuovo SUV adotterà il linguaggio stilistico più recente della casa automobilistica, unendo la tradizione dei SUV con motore termico a soluzioni più pulite ed efficienti ispirate ai veicoli elettrici. Parallelamente, la gamma vedrà anche il rilancio dell’XCeed, che dovrebbe includere versioni ibride plug-in, a differenza della Seltos. Il prezzo di partenza di quest’ultima dovrebbe aggirarsi intorno ai 27.000 euro, posizionandosi leggermente al di sotto della T-Roc.