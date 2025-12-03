Michelin, Forvia e Stellantis concordano un piano di ristrutturazione di Symbio

Michelin, Forvia e Stellantis hanno annunciato nelle scorse ore di aver trovato un accordo per ridare un futuro a Symbio, la joint venture francese specializzata nelle celle a combustibile a idrogeno. L’annuncio arriva dopo mesi di incertezza e di riflessione per l’azienda che si è trovata a dover reinventare se stessa, cercando di capire come continuare a guardare al futuro in un settore ancora lontano dalla popolarità.

Michelin, Forvia e Stellantis trovano l’accordo sulla ristrutturazione e il rifinanziamento della JV Symbio

La crisi di questa azienda è nata quando Stellantis, che fino a poco tempo fa rappresentava circa l’80 per cento del fatturato di Symbio, ha deciso a luglio di interrompere il suo programma sulle celle a combustibile a idrogeno. Una scelta che ha lasciato in gravi condizioni l’azienda. Improvvisamente, Symbio si è trovata a dover ripensare la propria strategia e a dover riorganizzare l’attività e, soprattutto, a proteggere il suo personale che lavora ogni giorno per lo sviluppo di questa tecnologia.

“La sfida per Symbio è adattare la propria strategia e organizzazione al nuovo ambito di attività”, ha chiarito l’azienda nel suo comunicato. Oggi i tre azionisti, ciascuno con il 33 per cento della proprietà, cercano di trasformare l’incertezza in opportunità, puntando a rafforzare l’azienda e a prepararla a una nuova fase di sviluppo. Ma ovviamente si tratta di un qualcosa di abbastanza difficile considerato quanto al momento sia limitato il settore dell’idrogeno che al momento non pare decollare come sperato.

Il cambiamento inevitabilmente ha un volto umano: Symbio ha annunciato nelle scorse ore infatti che il personale passerà da 650 a 175 persone. Fondata a Grenoble nel 2010, l’azienda si è immediatamente fatta notare occupandosi principalmente della decarbonizzazione dei trasporti con le sue celle a combustibile. Nel 2018 è stata acquisita da Michelin, che in un secondo momento è stata raggiunta da Forvia nel 2019 e poi nel corso del 2023 anche dal gruppo Stellantis. Nello stesso anno, Symbio ha inaugurato una “gigafactory” con la quale ipotizzava di poter anticipare “l’imminente” crescita del mercato dei veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno.

Nonostante tutto, l’azienda continua a rimanere fiduciosa per quanto riguarda il suo futuro. “L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 10.000 sistemi all’anno entro il 2028-2030 presso il sito SymphonHy di Saint-Fons”, ha dichiarato Symbio. Lo stabilimento francese, cuore tecnologico e produttivo dell’azienda, diventa così il simbolo della resilienza: dove ricerca e produzione si intrecciano per costruire la mobilità a idrogeno del domani.