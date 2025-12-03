Presentata l’Alfa Romeo Tonale for All nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che si celebra oggi, il Costruttore del Biscione, in collaborazione con Stellantis, ha presentato l’Alfa Romeo Tonale for All per ribadire il proprio impegno nei confronti di una mobilità che sia più inclusiva possibile. Parliamo quindi di una soluzione innovativa progettata in Italia e utile per permettere una maggiore autonomia a quei guidatori con disabilità agli arti superiori.

Advertisement

Con l’Alfa Romeo Tonale for All, Stellantis riflette l’approccio nei confronti di un’accessibilità che sia universale e quindi in grado di proporre soluzioni pratiche, un design rispettoso e l’approccio a un’ingegneria sempre avanzata. Questa particolare versione dell’Alfa Romeo Tonale è stata sviluppata collaborando con CRF e Fadiel Italiana ed è in grado di integrare soluzioni avanzate che permettono di adoperare una guida sicura e controllata a tutti quegli utenti con ridotta funzionalità agli arti superiori.

L’Alfa Romeo Tonale for All introduce caratteristiche utili a garantirne un funzionamento senza problemi agli utenti con ridotta funzionalità agli arti superiori

Chiaramente l’Alfa Romeo Tonale for All introduce caratteristiche specifiche, utili per garantirne un corretto utilizzo da parte di un’utenza dedicata. Fra queste troviamo:

Advertisement

Un sistema di sterzo a pedale (DGS03): ovvero un sistema elettromeccanico con due motori che permette di sterzare sfruttando il solo movimento dei pedali con architettura ridondante, supportata da un display TFT che garantisce la disponibilità di un feedback costante;

(DGS03): ovvero un sistema elettromeccanico con due motori che permette di sterzare sfruttando il solo movimento dei pedali con architettura ridondante, supportata da un display TFT che garantisce la disponibilità di un feedback costante; Una console centrale ergonomica: si tratta di una console rialzata e realizzata in additive manufacturing per assicurare un più facile accesso ai comandi principali come la gestione della trasmissione, il clacson, l’azionamento dei finestrini laterali, luci, freno elettrico, porte USB e comandi vocali. Qui si ha a disposizione un posizionamento ottimizzato per migliorare accessibilità e comodità operativa.

Proprio l’appena citata console centrale è stata progettata rispettando la normativa ECE 21 per la sicurezza in caso di incidente. Sfrutta quindi bordi arrotondati e intrusione ridotta. Ne deriva che l’Alfa Romeo Tonale for All dimostra come l’innovazione tecnica riesce a rafforzare indipendenza e mobilità per tutti, con soluzioni che possono essere personalizzate anche su altri modelli dei marchi di casa Stellantis e sulla base di specifiche esigenze individuali: al momento la Tonale for All ha ricevuto l’omologazione come esemplare unico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si rafforza l’impegno di Stellantis verso un approccio sempre più inclusivo

Con questa Alfa Romeo Tonale for All si rafforza l’impegno di Stellantis nei confronti di una mobilità inclusiva, come era stato anche nel caso della Citroën Ami for All proposta nel 2020 col programma Start*up che è un incubatore interno al Gruppo per la trasposizione di idee innovative provenienti dai dipendenti. Il veicolo era stato sviluppato con PIMAS e rappresentava una proposta di mobilità accessibile e indipendente per persone con disabilità, con comandi di guida rivisti e spazio a disposizione per riporre la sedia a rotelle favorendo l’autonomia.

Advertisement

Bisogna poi aggiungere che Stellantis propone due programmi dedicati sull’argomento. Nel 1995 è stato lanciato il programma Autonomy che oggi conta 14 centri di mobilità dedicati in Italia. Questi offrono valutazioni sulla guida, valutazioni psicologiche e sulle capacità motorie in modo da mettere a punto una consulenza personalizzata. Ciò ha permesso di fornire ausilio a oltre 1.000 persone ogni anno nell’ottica di una mobilità sempre più indipendente. Il programma copre tutti i marchi del Gruppo sviluppando prodotti dedicati e agendo con ricerche in materia di ergonomia e sicurezza.

Per gli Stati Uniti c’è invece il programma DriveAbility che permette di avere a disposizione veicoli progettati per consentire modifiche adattive utili a migliorare la guida quotidiana. DriveAbility mette a disposizione vari dispositivi per l’accelerazione, la frenata, il cambio e la gestione dello sterzo. Il programma sfrutta la collaborazione con produttori di attrezzature adattive locali e permette di sviluppare soluzioni interessanti per consentire ai conducenti di restare attivi e indipendenti. Mediante la disponibilità di questi due programmi, Stellantis è in grado di offrire una gamma di veicoli che offre all’utenza con limitazioni motorie, sensoriali o intellettive di guidare in autonomia e in maniera libera. Di conseguenza l’Alfa Romeo Tonale for All sottolinea la missione del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA nel contesto di soluzioni di mobilità adatte a tutti.