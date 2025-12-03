Questa particolare Peugeot 406 è stata venduta a più di 90.000 euro

L’ultima asta “a tema cinema” organizzata da Bonhams Cars a Parigi non è stata una semplice vendita, ma una vera uscita hollywoodiana. L’incasso finale che ha toccato i 2,4 milioni di euro. Un risultato sbalorditivo, con la peculiarità che il 100% dei lotti, incluse 50 auto e moto e 19 pezzi sempre del settore, sono stati battuti tutti senza prezzo di riserva. Il catalogo sembrava la programmazione di un multisala storico, da Fast & Furious a Taxi, passando per Jurassic Park, Men in Black e persino repliche di altissima qualità di The A-Team e Batman.

Advertisement

Oltre al grande cinema statunitense, c’è stato spazio anche alle pellicole di casa. La Peugeot 406 V6 di Taxi 2 ha superato ogni stima, chiudendo a 95.200 euro. La replica della Peugeot 407 V6 (per Taxi 4 e 5) ha fatto addirittura meglio in proporzione, battuta a 53.760 euro, più del triplo della sua valutazione minima.

La saga Taxi di Luc Besson, dove il tassista marsigliese Daniel Morales (interpretato da Samy Naceri) trasformava la sua umile Peugeot 406 in un bolide da corsa capace di sorpassi mozzafiato. Ebbene, l’opportunità di portare a casa un pezzo di quella storia cinematografica è stata colta nettamente al balzo e col portafoglio ben gonfio.

Advertisement

Quali sono le due vetture vetture iconiche francesi di cui parliamo? La Peugeot 406 è dotata di vistose appendici aerodinamiche che la fanno sembrare un’auto da rally per il Pikes Peak, monta un motore 3.0 V6 da 194 CV, la motorizzazione più potente dell’epoca. Il dettaglio più gustoso e che ne eleva esponenzialmente il valore è che nelle scene più pericolose da girare, la 406 è stata guidata nientemeno che dal leggendario Jean Ragnotti, mito del rally. Sedersi sul sedile occupato da un pilota di quel calibro non ha prezzo, o meglio, ha una valutazione che prima dell’asta aveva posto il modello tra i 70.000 e i 120.000 euro.

La seconda vettura all’asta era una fedele replica della Peugeot 407 utilizzata nel quarto e quinto capitolo della serie. La 407 del 2006 sfoggia un vistoso kit estetico identico a quello cinematografico. Anche lei è mossa dal motore più potente offerto dalla casa al momento, in questo caso un 3.0 V6 leggermente più performante, con 211 CV.

Advertisement

Questa 407 ha percorso meno di 40.000 km ed è arrivata all’evento con una stima (superata) tra i 20.000 e i 30.000 euro. Una cifra decisamente più accessibile, ma che non vanta il tocco magico di Ragnotti.