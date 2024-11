Kia, avanti tutta sull’elettrico e su nuovi ibridi da 100 km di autonomia a batteria

Non è una nuova scommessa quella di Kia. La casa coreana, infatti, da tempo sta puntando con decisione su un futuro di mobilità interamente elettrica, lavorando a una gamma sempre più ampia e diversificata di veicoli a zero emissioni. La visione di Kia si esprime anche nell’introduzione di modelli come gli EV3 ed EV9, oltre ai futuri EV5 ed EV2.

Il marchio coreano non può però ignorare le esigenze di un pubblico che continua a preferire motorizzazioni ibride. Per questo, Kia intende rafforzare la sua offerta in questo segmento, portandola a un livello superiore. Attualmente, la casa automobilistica propone diversi modelli ibridi plug-in, con un’autonomia media di circa 60 chilometri in modalità completamente elettrica. Un valore sufficiente per la mobilità quotidiana senza l’uso di carburante.

La casa coreana, adesso, punta a fare molto di più: l’azienda sta lavorando su nuove batterie, più avanzate e capienti, con l’obiettivo di raddoppiare l’autonomia elettrica. I vertici del marchio hanno confermato che i futuri modelli PHEV offriranno oltre 100 chilometri di percorrenza elettrica, aprendo nuove possibilità per i consumatori. Tale innovazione permetterebbe non solo di coprire gli spostamenti quotidiani a emissioni zero, ma anche di affrontare tragitti più sostanziosi senza dipendere esclusivamente dal motore a combustione.

La flessibilità di passare da un sistema all’altro rappresenta un grande vantaggio per chi non è ancora pronto a scegliere un’auto completamente elettrica. Steven Center, Direttore Operativo e Vicepresidente Esecutivo di Kia North America, ha dichiarato in un’intervista che questa tecnologia potrebbe arrivare sul mercato già nei prossimi due anni. “Grazie ai progressi rapidi delle batterie e alle nuove piattaforme progettate per ospitarle, raggiungere questi 100 chilometri di autonomia sarà possibile in breve tempo”, ha spiegato.

Kia non ha ancora avviato test su strada per queste nuove batterie, le attuali previsioni si basano su simulazioni ingegneristiche. Questa autonomia raddoppiata potrebbe coprire due giorni di guida senza bisogno di ricarica e sarebbe un gran bel vantaggio competitivo. Alcuni marchi automobilistici, infatti, stanno già proponendo soluzioni simili, come Volkswagen e Audi, con modelli come la futura A3 o Q5.