Kia EV9 GT 2025, presentata la versione molto più potente del SUV coreano

Kia ha svelato negli Stati Uniti la nuova versione sportiva del suo SUV elettrico, l’EV9 GT. Questo modello di punta della gamma non si limita a un incremento di potenza, che sale a 509 CV rispetto ai 385 CV del modello standard con trazione integrale. Il nuovo allestimento del SUV Kia, infatti, introduce anche numerose innovazioni tecniche e visive.

L’EV9 GT è alimentato da un sistema di trazione integrale elettrica composto da due motori. Quello anteriore genera 218 CV, mentre quello posteriore arriva a 367 CV. Questo setup consente al SUV Kia di scattare da 0 a 97 km/h in soli 4,3 secondi, migliorando sensibilmente le prestazioni rispetto ai 5,0 secondi del modello precedente. Il SUV beneficia di un differenziale elettronico a slittamento limitato (e-LSD), che ottimizza la trazione e migliora anche la stabilità in curva, distribuendo la coppia alle ruote con maggiore aderenza.

Kia introduce qui anche il Virtual Gear Shift (VGS), un sistema che simula i cambi di marcia di un’automobile con trasmissione tradizionale, offrendo un’esperienza di guida più coinvolgente. Grazie a un generatore di suoni integrato, il VGS riproduce anche effetti acustici realistici, enfatizzando ogni cambio.

La batteria ad alte prestazioni da 99,8 kWh, supportata da un sistema a 800 volt, permette ricariche estremamente rapide: si passa dal 10% all’80% in circa 25 minuti. Kia non ha ancora divulgato l’autonomia WLTP dell’EV9 GT, ma i modelli attuali offrono fino a 563 chilometri per singola carica.

L’EV9 GT include anche un telaio a controllo elettronico, con modalità di guida selezionabili (Normale, Eco, Sport e My Drive) che adattano ammortizzatori, sterzo e frenata alle preferenze del conducente. Un pulsante sul volante consente di attivare la modalità “GT”, massimizzando la rigidità delle sospensioni per la guida sportiva.

Il design sportivo si distingue per dettagli che richiamano il mondo delle prestazioni. Abbiamo sul SUV Kia le prese d’aria ridisegnate, accenti LED integrati, pinze freno verde chiaro e sedili sportivi all’interno. L’EV9 GT mantiene comunque una capacità di traino di 2,5 tonnellate e quasi 20 cm di altezza da terra. La Kia EV9 GT arriverà sul mercato nella seconda metà del 2025. I prezzi ufficiali saranno rivelati più avanti, ma i modelli attuali della gamma partono da 72.490 euro, fino a raggiungere gli 83.190 euro.