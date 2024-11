Kia, il futuro avventuroso con due concept elettrici per l’off-road

Da pochi giorni si è concluso il SEMA Show di Las Vegas, un palcoscenico importante per la presentazione di progetti, concept e anteprime che stuzzicano la fantasia degli appassionati. La casa coreana ha già messo in mostra recentemente in diversi segmento, dalle vetture di piccole a quelle di grandi dimensioni. Kia ha inoltre deciso di intraprendere una nuova strada (letteralmente) all’avventura.

La casa coreana ha presentato due concept innovativi a Las Vegas, mirati a rivoluzionare il concetto di mobilità elettrica pensata, appunto, per l’avventura e sempre in nome della sostenibilità. Questi due modelli Kia anticipano l’evoluzione delle “auto da esplorazione”, tenaci off road che mantengono un occhio di riguardo alla funzionalità e all’impatto ambientale.

Il primo dei due concept è l’EV9 ADVNTR CONCEPT EV SUV, un veicolo completamente elettrico pensato per affrontare terreni difficili e offrire esperienze da pura fuoristrada. Con un design robusto e personalizzato, il SUV Kia presenta protezioni rinforzate e un sistema di pneumatici speciali che ne potenziano la capacità fuoristrada. Non mancano elementi pratici come il portapacchi su misura, che permette di trasportare tende da campeggio e attrezzature utili a trasferte immersi nella natura.

L’altro concept Kia è il PV5 WKNDR CONCEPT EV VAN, un veicolo elettrico versatile che si inserisce nella linea “Purpose Beyond Vehicles” (PBV) di Kia, dedicata alle piccole attività quotidiane ma capace di offrire anche soluzioni per il tempo libero. Con un design modulare, l’interno del van può essere facilmente adattato per ottimizzare lo spazio, mentre l’innovativa “Gear Head” offre uno spazio di stoccaggio che si trasforma anche in una dispensa mobile. Dotato di pannelli solari e ruote idroelettriche per la ricarica, il PV5 WKNDR è un veicolo ideale per chi cerca l’equilibrio tra l’efficienza quotidiana e l’avventura all’aria aperta.

Kia, con queste proposte, ha messo in mostra al SEMA Show dei concept elettrici innovativi che ipotizzano un futuro capace di soddisfare le esigenze di chi desidera combinare lavoro e tempo libero. Una combinazione alla quale le coreane sembrano tenere molto, spingendo sull’abitabilità e sulla capacità su diversi terreni.