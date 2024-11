Kia EV4 2025: ecco come potrebbe essere la nuova elettrica del marchio

Kia, a differenza di altri produttori automobilistici che hanno modificato i propri piani, prosegue con la sua strategia di elettrificazione, che sta riscuotendo grande successo. A breve arriveranno in Italia la Kia EV3 e, il prossimo anno, la nuova Kia EV4. L’obiettivo della casa automobilistica coreana è quello di “combattere” con la concorrenza come Volkswagen ID.4 e Ford Explorer, così come Ford Capri e BYD Seal.

Kia EV4: arriverà anche una versione GT della nuova elettrica?

In attesa di scoprire maggiori dettagli in merito e vedere le immagini ufficiali, AutoWeek.nl ha realizzato alcuni render che si basano sulle informazioni disponibili al momento. Le linee richiamano chiaramente la Kia EV3 presentata di recente, pur con proporzioni differenti. La EV4 si caratterizza infatti per un assetto più ribassato e una maggiore larghezza, nonostante l’elevata altezza da terra. Nella versione berlina queste caratteristiche si accentuano soprattutto nel posteriore, dove spicca un lunotto inclinato che dona al veicolo un’impronta più sportiva.

L’abitacolo dovrebbe riprendere la configurazione della EV3, quindi con due display da 12,3 pollici affiancati da un possibile terzo schermo da 5,3 pollici in posizione centrale. Il sistema di infotainment includerà app come Netflix e YouTube, con la possibile integrazione futura di videogiochi, seguendo l’esempio della Tesla Model 3, dando ai passeggeri ampia scelta d’intrattenimento.

La piattaforma modulare E-GMP prevede due opzioni per le batterie: una da 64 kWh e una da 88 kWh con tecnologia LFP, quest’ultima capace di superare i 600 chilometri di autonomia con una singola carica. Le motorizzazioni includeranno una versione a trazione anteriore da 204 cavalli e una integrale con potenza superiore ai 300 cavalli. Probabile anche l’arrivo di una versione GT, che potrebbe superare i 500 cavalli di potenza e offrire prestazioni simili alla Volkswagen Golf R e Ford Focus ST.