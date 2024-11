Kia EV4, continuano i test dell’elettrica: ecco i primi dettagli

Alcuni giorni fa un render ha mostrato come potrebbe essere la nuova Kia EV4, il cui debutto è previsto nel 2025. Nel frattempo la casa automobilistica coreana sta lavorando sul circuito del Nürburgring, dove sta testando la versione elettrica del modello. Ricordiamo che la nuova Kia EV4 arriverà sul mercato sia in versione berlina che hatchback, quest’ultima protagonista delle nuove foto spia. Al momento il costruttore non ha specificato se i due modelli saranno disponibili in tutti i mercati.

Kia EV4: i test continuano sul circuito del Nürburgring

La nuova Kia EV4 poggia sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai, già utilizzata in passato dalla casa automobilistica coreana. Per quanto riguarda il design, le foto spia mostrano molte similitudini con il concept presentato poco più di un anno fa. I cerchi, ad esempio, sono gli stessi, così come il frontale. Questo in particolare richiama lo stile di Kia EV5 ed EV9, mentre il posteriore presenta un piccolo spoiler.

Per quanto riguarda la tecnologia, la plancia sarà dominata da un grande pannello con schermi da 12,3 pollici per la strumentazione digitale e il sistema infotainment. Disponibile opzionalmente anche un terzo schermo per il passeggero anteriore, pensato per gestire alcune caratteristiche del veicolo e l’intrattenimento. I motori proposti dovrebbero essere gli stessi della Kia EV3: dunque un’unità da 150 kW con batteria da 58,3 kWh o 81,4 kWh. L’accumulatore permetterà quindi di offrire un’autonomia di circa 600 chilometri con una singola carica.

Queste opzioni dovrebbero essere proposte per entrambe le versioni, che si distingueranno soltanto per il design. Successivamente, la casa automobilistica lancerà anche una versione GT sportiva, con potenza superiore a 500 cavalli. In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo modello, che arriveranno nel corso delle prossime settimane, vi lasciamo le foto spia catturate durante i test sul circuito del Nürburgring.