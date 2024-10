Audi A3, l’alternativa ibrida plug-in con ancora più autonomia

La nuova versione dell’Audi A3, lanciata sul mercato già nel corso di questa primavera, ha portato con sé un design fresco. Mancava un alternativa molto allettante: la variante ibrida plug-in. Potenzialmente, questa novità potrebbe persino diventare una delle scelte più attraenti nella gamma delle compatte tedesche.

L’Audi A3 TFSIe non si differenzia esteticamente di molto rispetto ai modelli con motorizzazioni tradizionali. Stesso design sia all’esterno che all’interno. È sotto il cofano che si trovano i principali aggiornamenti. Nella versione ibrida si può certamente notare la presa di ricarica posizionata sul parafango anteriore sinistro, insieme a un paraurti posteriore senza i terminali di scarico.

L’abitacolo conserva lo stile familiare, con qualche piccola novità legata al sistema multimediale e al cruscotto digitale, che ora include informazioni sul consumo elettrico e altre funzionalità relative alla modalità ibrida. Un ulteriore dettaglio è il nuovo selettore centrale per la guida completamente elettrica.

Dal punto di vista tecnico, l’ibrida plug-in ha subito modifiche al telaio, rendendolo più rigido per migliorare la guida. Sono stati aggiunti anche i paddle dietro il volante per regolare il livello della frenata rigenerativa. Il cuore della nuova A3 TFSIe è un motore termico a benzina da 1,5 litri, che sostituisce il precedente 1.4 TFSI, abbinato a un motore elettrico da 115 CV e 330 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 25,7 kWh di capacità.

L’auto riesce a percorrere fino a 143 chilometri in modalità completamente elettrica, senza consumare carburante. Parlando di potenza dell’ibrida, la versione base, la “40 TFSIe”, offre una potenza combinata di 204 CV e 350 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e raggiungendo una velocità massima di 225 km/h. In modalità elettrica, può toccare i 140 km/h. La versione più potente, la “45 TFSIe”, sviluppa 272 CV e 400 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e una velocità massima di 237 km/h.

Passando alla ricarica, l’Audi A3 TFSIe supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% di carica in soli 30 minuti. In corrente alternata, la ricarica avviene con una potenza massima di 11 kW, richiedendo circa 2 ore e mezza. La nuova Audi A3 ibrida plug-in sarà disponibile nelle concessionarie da novembre, con un prezzo di partenza di 46.230 euro per la versione “40 TFSIe” e 54.430 euro per la versione più potente.