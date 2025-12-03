Indovinello natalizio BMW: crossover misterioso a zero emissioni

BMW ha deciso di giocare sul mistero sotto l’albero di Natale. La casa bavarese ha usato il suo video tematico festivo come un calendario dell’avvento per nascondere l’anteprima di un modello misterioso, e la parte divertente sta nel fatto che hanno scelto la via più criptica per annunciarlo.

Il filmato inizia mostrando una carrellata di modelli, inclusa la BMW Serie 7, ma poi l’inquadratura si sposta su una scatola con punti interrogativi, rivelando la sagoma scura di un veicolo ignoto.

Il testo che accompagna il video, fortunatamente, ci fornisce una lista di indizi, citando specificamente i modelli iX1 xDrive30, iX2 xDrive30, i4 M50 xDrive, i5 M60 xDrive Touring e i7 xDrive60. Tutti e cinque sono elettrici (come il misterioso sesto), e il veicolo nascosto sembra essere un crossover, il che riporta alla mente la nuova iX3.

Le scommesse sono aperte, e le possibilità sono molteplici. La candidata più probabile è la iX3 M60, una variante performance della iX3. I fotografi paparazzi ne hanno già catturato degli esemplari, e ci si aspetta che integri sospensioni sportive e freni più potenti, oltre a modifiche estetiche interne ed esterne.

Un’altra possibilità sul tavolo è la nuova i3. BMW ha stuzzicato il pubblico con l’anticipazione di questa vettura per mesi, e la vigilia di Natale sarebbe un momento perfetto per condividere dettagli più succosi sul modello compatto.

Una terza ipotesi, più ambiziosa, è un’anteprima della futura iX5, il cui debutto è previsto per l’anno prossimo e i cui prototipi sono già stati avvistati in numerose occasioni. Tuttavia, la scommessa più sicura resta la iX3.

Quando BMW ha presentato a settembre la iX3 50 xDrive, aveva promesso che “seguiranno altre varianti completamente elettriche, tra cui un modello a trazione posteriore con motore singolo”. Il video natalizio potrebbe essere il modo discreto, quasi beffardo, del marchio per dire che l’arrivo di una nuova interpretazione della iX3 (quella a trazione posteriore) è imminente.