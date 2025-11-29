Citroën C5 Aircross: il SUV finalista di Car of the Year protagonista a Milano

Citroën C5 Aircross come sappiamo è una delle sette finaliste del premio Car of The Year 2026 insieme a Fiat Grande Panda. Il SUV di Citroen è protagonista a Milano nell’evento organizzato dal mensile Auto per presentare e far testare le sette vetture finaliste. A Milano, nell’area di CityLife in Piazza Tre Torri, è ora possibile mettersi al volante del nuovo SUV C5 Aircross grazie all’iniziativa del mensile Auto insieme agli istruttori di guida sicura di X-Leader – X-Driving School. La prenotazione è semplice: basta accedere al sito auto.it, nella sezione dedicata a The Car of The Year, e compilare il modulo richiesto.

Da oggi, a Milano CityLife in Piazza Tre Torri, sarà dunque possibile provare il nuovo SUV Citroën C5 Aircross

In alternativa, durante i giorni dell’evento ci si può registrare direttamente presso lo spazio espositivo, dove le hostess aiuteranno nella compilazione della scheda per il test drive, effettuabile non appena la vettura sarà disponibile. La registrazione online assicura l’auto nell’orario scelto, ma è consigliato presentarsi al desk almeno 15 minuti prima per completare le procedure.

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross si conferma uno dei protagonisti del competitivo segmento dei C-SUV, settore chiave per il marchio francese. Progettato per offrire benessere in ogni spostamento, punta su un comfort di riferimento grazie alle sospensioni Advanced Comfort, ai sedili di nuova generazione e a un’eccellente insonorizzazione. Il design, più moderno e scolpito, presenta un frontale ridisegnato, fari LED aggiornati e dettagli che ne rafforzano la personalità. L’abitacolo, spazioso e altamente modulabile, è affiancato da un vano bagagli molto capiente.

Per la prima volta arriva anche una gamma 100% elettrica: la versione Comfort Range da 210 CV e batteria da 73 kWh offre 520 km di autonomia, mentre la futura Long Range da 230 CV con accumulatori da 97 kWh promette fino a 680 km. Completano l’offerta l’ibrida Hybrid 145 Automatic e la Plug-In Hybrid 195 Automatic. Il modello raccoglie l’eredità Citroën al Car of The Year, dove innovazione e comfort hanno sempre fatto la differenza.