iCar V23: il debutto in Cina del nuovo SUV elettrico di Chery e Xiaomi

Un nuovo modello prodotto in serie da iCar, il secondo dopo la iCar 03, fa il suo debutto in Cina: si tratta del iCar V23, un piccolo SUV elettrico rivolto ai giovani.

Questo SUV è il primo modello frutto di Chery e Zhimi Technology, società affiliata a Xiaomi.

iCar V23: il piccolo SUV elettrico innovativo per i giovani amanti del fuoristrada

La presentazione ufficiale della iCar V23 dovrebbe avvenire il giorno 12 aprile, mentre il lancio sarà previsto non prima di luglio 2024. Si tratta di un SUV di piccole dimensioni, pensato per i giovani conducenti amanti del fuoristrada. Infatti, è dotato di opzione di trazione posteriore monoasse e AWD a due motori. Il piccolo SUV viene alimentato da batterie CATL, in grado di garantire un’autonomia di guida tra i 400 e i 500 km. Al momento non ci sono altri dettagli tecnici su motore e batteria, ma verranno presto resi noti.

La nuova iCar V23 presenta un design simile al modello 03, mostrandosi squadrata e robusta. Possiamo notare i fari circolari, un cofano anteriore più spesso e un parafango pronunciato. L’elemento sicuramente più curioso e distintivo è rappresentato dalla scatola esterna, simile a uno zaino, installata fissa sul posteriore che funge da vano portaoggetti.

Ma anche il portapacchi sul tetto si mostra dal design unico e moderno, in linea con il look della vettura. Altri dettagli dall’aria fresca e innovativa sono le maniglie a scomparsa, dotate di un sistema di illuminazione.

Il piccolo e giovane SUV iCar V23 è lungo 4220, largo 1915 e alto 1845, con un passo di 2730 millimetri. La sua versione a quattro ruote motrici si presenta con un’altezza minima da terra di 212 millimetri.

L’abitacolo si presenta dal look elegante e minimalista, con un volante di ampie dimensioni e intuitivo con pulsanti comodi su entrambi i lati, un grande display con sistema di infotainment di bordo con SoC Qualcomm Snapdragon 8155 V23. Le griglie di climatizzazione sono ben visibili, con al centro il pulsante – color giallo – di regolazione delle alette di direzione. Inoltre, grandi e intuitivi i pulsanti di controllo temperatura e ventilazione. La vettura V23 è dotata di tecnologia di guida assistita avanzata di Livello 2+.

Come sempre, vicini al debutto, le informazioni sono ridotte e ci toccherà attendere ancora un pò di tempo prima di scoprire tutti i dettagli e le caratteristiche precise di questo nuovo SUV iCar V23.

La progettazione e l’ingegneria è frutto di Zhimi, mentre per la produzione, acquisizione pezzi necessari, vendita e consegne penserà Chery. I due, sembra abbiano stabilito una solida partnership per lo sviluppo e la commercializzazione dei nuovi veicoli elettrici e con entusiasmo nei confronti della nuova collaborazione puntano a lanciare da sei a otto nuovi veicoli elettrici nei prossimi tre anni. Sfruttando le loro rispettive competenze e risorse riusciranno sicuramente a creare prodotti innovativi e di qualità per il mercato automobilistico; intelligenti, connessi e rispettosi dell’ambiente.