Renault Captur: il restyling che rivoluziona il celebre SUV compatto

Nonostante parliamo di uno dei SUV compatti di maggior successo non ci si è fermati di fronte alla volontà di sottoporlo a un profondo restyling e la Renault Captur che viene fuori da questo aggiornamento è molto diversa da quella che siamo abituati a conoscere.

Le novità della nuova Renault Captur

Esteticamente il restyling della Renault Captur prevede uno stravolgimento dell’anteriore che ora risulta più moderno e simile a quello della Scenic elettrica e della Clio. Ma la vera novità è data dalla nuova firma luminosa delle luci diurne che Renault chiama “semi losanga” e che prevede uno sviluppo completamente in verticale. I gruppi ottici sono full LED e si animano prevedendo una particolare sequenza di benvenuto quando vengono sbloccate le serrature. È stato previsto una modifica anche della mascherina che integra il nuovo logo Renault mentre il restyling oggetto del posteriore prevede pochissimi cambiamenti.

Allestimenti e motorizzazioni

Tre gli allestimenti previsti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Oltre a prevedere cerchi di diversa grandezza (da 17” sulla Evolution, da 18” sulla Techno e da 19” sulla Esprit Alpine) sulla versione Esprit Alpine, che per Renault è una novità, sono previste di serie anche finiture in grigio opaco e nero lucido e una verniciatura con tetto a contrasto. La nuova Renault Captur – che in Italia arriverà nei prossimi mesi – sarà disponibile in quattro diverse motorizzazioni:

1.0 TCe 90 – 3 cilindri, 91 CV, 160 Nm e cambio manuale a 6 marce

– 3 cilindri, 91 CV, 160 Nm e cambio manuale a 6 marce 1.3 TCe 160 mild hybrid – 4 cilindri, 160 cavalli, 270 Nm e cambio automatico EDC a doppia frizione

– 4 cilindri, 160 cavalli, 270 Nm e cambio automatico EDC a doppia frizione 1.0 TCe 100 GPL – 3 cilindri, 100 CV, 160 Nm (170 Nm con GPL) e cambio manuale a 6 marce

– 3 cilindri, 100 CV, 160 Nm (170 Nm con GPL) e cambio manuale a 6 marce 1.6 ibrido – 4 cilindri – 145 CV, 205 Nm e cambio automatico multimode

Interessanti i consumi della versione ibrida che vanno da 4.9 a 4.7 litri ogni 100 chilometri ed emissioni di CO2 di soli 105 g/km.

Molto validi anche i sistemi di guida assistita. Il Traffic Jam Assistant amplia il suo raggio d’azione oltre le strade a scorrimento veloce così come il sistema per il mantenimento della corsia e il cruise control funzionano non solo in combinazione ma anche utilizzando i dati provenienti dalla geolocalizzazione.

Abitacolo e interni

L’altra grande novità del restyling della Renault Captur è legata all’abitacolo della versione Esprit Alpine che prevede sedili e pannelli delle portiere in Tep e tessuto. Inoltre la plancia prevede cuciture blu in rilievo presenti anche sul volante foderato di pelle. Molto interessanti anche i pedali rivestiti in alluminio e il battitacco con il logo Alpine.

Tutte le versioni della nuova Renault Captur prevederanno di serie il display touch da 10.4” del sistema OpenR link (basato su Android Automotive) per l’infotainment. Ampia disponibilità di connessioni con la presenza di due prese USB-C, una da 12V (con una seconda disponibile anche nel bagagliaio), una piastra wireless e due prese USB-C per i passeggeri posteriori inserite dietro al bracciolo (ma solo per alcuni allestimenti).

Il bagagliaio è l’altro grande protagonista di questo SUV che con i suoi 484 litri di base (che diventano 616 litri avanzando il divano scorrevole o 1596 abbattendo lo schienale posteriore) è uno dei più generosi per questa categoria di auto assicurando un’elevata capienza di carico.