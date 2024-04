Batterie Auto rivoluzionarie da 150 kWh in arrivo

NIO è un brand cinese per i veicoli elettrici che si posizionano nella gamma alta. La casa automobilistica, nata nel 2014, è riuscita a ritagliarsi un posto importante nel settore delle elettriche performanti e dal design raffinato. Le sue auto sono presentate con due opzioni di batteria, da 75 kWh e 100 kWh; ma ora, NIO ha deciso di introdurre una nuova batteria super performante da 150 kWh, pensata per chi ha la necessità di percorrere molti chilometri. Lo sviluppo di queste batterie è avvenuto dal partner di NIO, WeLion New Energy Technology di Pechino.

NIO accelera sul futuro: batterie da 150 kWh e il sogno di 1.000 km con una singola carica

In realtà, già da tempo, si parlava di voler lanciare sul mercato la formula di queste batterie potenti. Infatti, nel 2021 NIO aveva parlato di nuovi accumulatori che sarebbero stati disponibili a partire dal secondo trimestre del 2024. Quindi dovremmo essere vicino alla data prestabilita dalla stessa casa automobilistica.

La produzione in serie è iniziata: la nuova batteria allo stato semi-solido da 150 kWh si prepara per stravolgere il panorama dell’elettrico.

Ma quali sono le caratteristiche distintive di questa batteria? Immagina di poter raggiungere una destinazione lontana senza il pensiero di doverti fermare per ricaricare l’auto. Ecco, la batteria NIO da 150 kWh possiede un’autonomia senza paragoni: oltre 1.000 km con una singola carica, nel ciclo di guida CLTC. Sicuramente la migliore compagna per viaggi di lunga durata, che la rende, per questo, una batteria unica e innovativa. Senza dubbio, una batteria che non rimane indifferente e si distingue per essere all’avanguardia in termini di capacità e autonomia.

Dai test effettuati dalla stessa casa automobilistica cinese verso fine 2023, possiamo notare il traguardo con ben 1.044 km percorsi e con una percentuale residua di carica al 3%. Qui, possiamo notare il risultato del test e guardare il video della prova su strada della batteria NIO.

Le batterie NIO da 150 kWh in arrivo, non saranno in vendita al dettaglio per il momento. Ma, saranno disponibili solo ed esclusivamente per il noleggio, attraverso il servizio di battery swap offerto da NIO, presso le sue Power Swap Station.

Ciò vuol dire che i clienti NIO avranno la possibilità di sostituire la propria batteria scarica con una completamente carica in pochi minuti. Questo avverrà pagando un canone mensile piuttosto che acquistare la batteria stessa. Perché l’altro aspetto positivo di tali batterie è la compatibilità con tutti i modelli di auto prodotti da NIO.

Anche se nulla è ancora certo, l’unica pecca starà nel prezzo, ma attenderemo maggiori dettagli in merito. Solo sappiamo che NIO aveva già anticipato di un elevato costo di produzione per tali batterie. Quale sarà il futuro delle batterie NIO e il loro impatto sul mercato?