BYD punta in alto con il suo pick-up ibrido pronto per il mercato globale

BYD, il colosso cinese e più grande produttore NEV, torna a brillare, con un gigante performante pronto per primeggiare sul mercato globale. Si tratta di un pick up plug-in dal design robusto, con prestazioni eccellenti e tecnologia all’avanguardia.

BYD Pick-up: primo sguardo al nuovo colosso ibrido

Ora possiamo dare un primo sguardo, grazie alle immagini che hanno svelato il colosso BYD pick-up. Seppur ancora camuffato, possiamo comunque notare le sue linee muscolose e la forma imponente e solida. Il pick-up di BYD era comunque già stato avvistato diverse volte in Cina. Con un enorme logo BYD sul frontale conferendogli un’identità unica, dal design originale e innovativo, in linea con le sue forme sinuose.

Inoltre, da notare gli ampi passa ruota e pneumatici AT Giti, un frontale che si distingue dai fari a “otto” che restano impressi, con una forma del cofano robusta e solida. In termini di dimensioni, offre un esteso spazio e un vano di carico ampio, significativamente superiore al Toyota Hilux.

L’abitacolo del pick-up BYD si presenta moderno e funzionale: è presente la tecnologia avanzata all’avanguardia, come l’AR-HUD, un sistema di head-up display, capace di emettere le istruzioni guida sul parabrezza, e sospensioni intelligenti regolabili. Presenti anche molti pulsanti per garantire un controllo immediato per ogni situazione. Tutto questo e molto altro per regalare un’esperienza di guida unica, confortevole e sicura, su diversi tipi di terreni.

Alcune caratteristiche di equipaggiamento sono lo sportellino del carburante sul parafango posteriore sinistro, mentre sul parafango posteriore destro si trova uno sportellino per la presa di ricarica e sull’asse posteriore sospensione multilink.

Sotto il cofano un vibrante powertrain plug-in che promette prestazioni travolgenti. E non è da meno la sua autonomia: 100 km in modalità solo elettrica (CLTC), 1.000 km con batteria carica e pieno di benzina.

Questo pick-up di BYD non nasce per rimanere in territorio cinese, date anche dalle restrizioni di normative, ma destinato a esplorare altri terreni conquistando il mercato globale. In particolare è stato pensato per soddisfare le esigenze di principali mercati esteri, con focus di destinazione per Sud Africa, Nuova Zelanda, Australia, Medio Oriente e Sud-Est asiatico. Rimaniamo preparati per ricevere ulteriori dettagli informazioni e soprattutto per il suo imminente debutto: infatti il Pick-up ibrido di BYD dovrebbe essere presentato ufficialmente a breve, per fine aprile, ed è possibile che faccia la sua presentazione ufficiale al Salone di Pechino.