Lamborghini Arena: un fine settimana tra storia, futuro e passione per il Toro

Nelle giornate di ieri e oggi, 6 e 7 Aprile del 2024, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato protagonista assoluto per aver ospitato la prima straordinaria edizione della Lamborghini Arena. Si tratta di un evento a dir poco sensazionale, in quanto viene resa celebre tanto la storia, quanto il futuro della casa costruttrice Bolognese.

Ovviamente, le principali e assolute protagoniste del fine settimana sono state numerosissime Lamborghini provenienti da ogni parte del mondo, che si sono esibite sfilando in pista guidate da auto della Polizia; anch’esse appartenenti al marchio del Toro. Una sceneggiatura mozzafiato per gli appassionati di questo brand, che rimarrà impressa per diverso tempo.

Lamborghini Revuelto V12 Hybrid Plug-In: fusione di innovazione e tradizione all’evento Lamborghini Arena

Uno dei momenti più caldi dell’evento, è stato sicuramente quello della presentazione di una versione unica: la Lamborghini Revuelto V12 Hybrid Plug-In in edizione speciale. Infatti, la vettura è stata costruita esclusivamente per l’evento Lamborghini Arena dal programma “Lamborghini Ad Personam”. Tale creazione punta decisamente a rappresentare il must del mix tra tecnologia e design della casa di Sant’Agata Bolognese.

Gli interni della Revuelto V12 Hybrid Plug-In edizione speciale sono un’esaltazione di eleganza e sontuosità. Le sedute si presentano sportive, create con pelle nera Ade e cuciture raffinate di color verde Scandal. A rendere totalmente esclusiva per l’evento la vettura, è un ricamo del parafiamma. A completare l’opera d’arte, sono state aggiunte targhette realizzate in carbonio con i loghi dell’evento e con le scritte “Ad Personam” agli estremi della plancia.

Per quanto riguarda gli esterni della Revuelto V12 Hybrid Plug-In edizione speciale, possiamo dire che sono frutto di un vero e proprio lavoro di grande originalità. Infatti, la carrozzeria è stata colorata in Grigio Hati, resa ancor più attraente dai sottili dettagli in verde Scandal (lo stesso colore utilizzato per i ricami interni). La parte superiore della vettura, i profili del diffusore, le calotte e gli specchietti sono stati realizzati in carbonio, creando di conseguenza un contrasto incredibilmente affascinante con le pinze dei freni di colore verde. Infine, come particolare da non dimenticare, si trova la bandiera Tricolore sul posteriore e le due strisce nere Noctis, che completano questa perfetta creatura da corsa.

Insomma, possiamo dire con fermezza che Lamborghini Arena si sta proponendo come evento che celebra l’indiscussa eccellenza del marchio. Una vera e propria occasione, più unica che rara, per i milioni di appassionati di tutto il mondo per conoscere più da vicino la storia di Lamborghini.