I BMW elettrici iX5, iX6 e iX7 avranno la tecnologia della Neue Klasse

BMW ha finalmente svelato altri dettagli sulle batterie di sesta generazione e i nuovi motori elettrici, svelando dettagli succulenti prima del lancio della nuova iX3. Ma mentre tutti parlavano della rivoluzionaria Neue Klasse, nessuno si chiedeva che fine avrebbero fatto i modelli della “vecchia” piattaforma CLAR.

Ebbene, anche i SUV più tradizionali della casa bavarese beneficeranno delle nuove tecnologie. I BMW X5, X6 e X7 elettrici avranno dunque un tocco di Neue Klasse. La prossima generazione di questi modelli rimarrà fedele alla piattaforma CLAR, ma le loro versioni 100% elettriche (rispettivamente iX5, iX6 e iX7) erediteranno il meglio della Neue Klasse.

Nel dettaglio, vedremo su questi SUV BMW le batterie con densità energetica superiore del 20%, per autonomia e ricarica migliorate del 30%. Motori più efficienti, meno sprechi energetici, meno peso per gli aggiornamenti elettrificati. L’iX5 supererà così agilmente i 700 km di autonomia, ben oltre quelli della iX xDrive60. Addio anche ai 200 km in 10 minuti di ricarica e benvenuti numeri più interessanti.

I nuovi SUV elettrici BMW mixeranno due tecnologie di motore, unendo un motore sincrono con un motore asincrono (ASM). Niente modelli a trazione anteriore, si va dritti su posteriore o integrale. Per quanto riguarda i modelli con ASM si prevede un motore da 161 CV o 241 CV, per i posteriori o integrali, da 270 CV fino a 402 CV. Arrivano anche configurazioni con uno, due, tre o addirittura quattro motori.

Oltre a prestazioni più brillanti, BMW ha fatto i conti. Produrre questi motori costerà il 20 per cento in meno rispetto agli attuali propulsori elettrici. L’iX5 sarà il primo a guidare la carica dei nuovi SUV elettrici di BMW. Una tabella di marcia non ufficiale posizione la produzione di X5 e iX5 (G65) da agosto 2026, quella di X7 e iX7 nel corso del 2027 e della X6 e iX6 nel 2028.