BMW X3 M: addio al motore termico? L’ipotesi di una versione 100% elettrica

La BMW X3 ha recentemente subito un importante restyling, adottando un design più squadrato e moderno, oltre a un’ampia gamma di motorizzazioni tra benzina, diesel e ibrido plug-in. Mentre il modello continua a riscuotere un grande successo commerciale, gli appassionati della sportività targata BMW M attendono con impazienza l’arrivo di una versione ad alte prestazioni.

L’attuale generazione della BMW X3 M monta un potente motore 3.0 litri biturbo a sei cilindri in linea, lo stesso utilizzato sulle M3 e M4, capace di offrire prestazioni di livello superiore. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la Casa tedesca potrebbe decidere di non sviluppare una nuova X3 M con motore endotermico, concentrandosi invece su una versione ad alte prestazioni della futura BMW iX3 M elettrica. D’altra parte, l’arrivo della nuova BMW iX3 basata sulla piattaforma Neue Klasse è sempre più vicino.

Il design della vettura si ispirerà alla iX, ma con linee più definite e dettagli esclusivi. All’interno, l’abitacolo sarà rivoluzionato dalla tecnologia Panoramic Vision, un nuovo sistema di proiezione avanzato, affiancato da un display centrale di ultima generazione. Il vero punto di forza, però, sarà la batteria di nuova concezione, capace di offrire fino a 700 km di autonomia, un valore che alzerebbe l’asticella nel segmento dei SUV elettrici.

Mentre il destino della X3 M resta avvolto nel mistero, l’artista digitale Nikita Chuicko, noto come Kelsonik sui social, ha provato a immaginare l’aspetto della futura BMW X3 M pronta per il 2026 attraverso alcuni rendering.

La sua visione prevede un SUV con un look ancora più aggressivo, caratterizzato da griglia a doppio rene ridisegnata, prese d’aria maggiorate nel paraurti anteriore, calotte degli specchietti in nero lucido, cerchi in lega di dimensioni maggiorate e gruppi ottici più sottili e affilati.

Se queste interpretazioni diventassero realtà, la nuova X3 M avrebbe tutte le carte in regola per imporsi come un riferimento tra i SUV sportivi. In attesa di conferme sul futuro della X3 M, BMW ha già portato sul mercato la X3 M50 xDrive, una versione ad alte prestazioni equipaggiata con un sei cilindri in linea da 3.0 litri che eroga 393 CV che garantisce un’accelerazione 0-100 km/h in soli 4,4 secondi. Resta da vedere se BMW deciderà di mantenere l’anima termica per la futura X3 M o se spingerà sull’elettrificazione con una iX3 M completamente a batteria.