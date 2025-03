BMW M2 CS, la “baby M4” da oltre 500 CV è pronta a ruggire

Il tempo vola quando si parla di super sportive, eppure BMW ha deciso di prendersela comoda con la nuova M2 CS (con denominazione interna “G87”). I primi prototipi della Competition Sport sono stati avvistati già nell’aprile 2024, eppure la presentazione ufficiale non avverrà prima della fine del 2025. Insomma, ci tocca ancora aspettare un po’. Nel frattempo, il reparto M di BMW ha riportato la M2 CS al Nurburgring per gli ultimi test ad alto tasso di adrenalina.

Nuove immagini la immortalano in modalità attacco totale, con un pilota che la strapazza tra derapate controllate e staccate assassine. E se c’era ancora qualche dubbio, sì, sarà rigorosamente a trazione posteriore.

Anche se ancora mimetizzata, la M2 CS si lascia intuire nella sua forma più selvaggia. Impossibile non notare il paraurti anteriore con prese d’aria XXL, dato che la cattiveria passa anche dall’estetica, e lo spoiler “coda d’anatra” in stile M3 CSL, per quel tocco di nostalgia racing. Fibra di carbonio ovunque, perché meno peso corrisponde a più velocità, possibili fari con DRL gialli, come sulle M3 più esclusive, per un tocco di classe ispirato al mondo delle corse. Niente cerchi Gold Bronze in vista, ma magari arriveranno come optional per chi vuole osare di più.

Sotto il cofano troviamo il solito motore biturbo 3.0 litri S58, ma questa volta pompato fino a 523 CV. Per fare un confronto, la M4 Competition xDrive ha già 523 CV e la M4 CS invece 543 CV, solo 20 CV in più. Ma c’è un piccolo dettaglio che farà storcere il naso ai puristi. Niente cambio manuale, solo automatico per questa belva bavarese. Un affare solo per amanti della velocità senza frizione.

Giusto per bilanciare la potenza extra, BMW ha messo la M2 CS a dieta: meno 30 kg, per un totale di 66 libbre risparmiate. A proposito del suo debutto, se i rumors sono veri, la produzione inizierà ad agosto 2025, il che significa che il debutto ufficiale è imminente. Come per le altre Competition Sport, sarà un’edizione limitata, con meno di 2.000 esemplari e solo un anno di produzione. Per quanto riguarda i colori, si vocifera che sarà disponibile in Velvet Blue, Sapphire Black e Brooklyn Grey. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 110.000 euro, almeno in Germania.