BMW i3, come sarà la berlina elettrica che rende obsoleta la Serie 3

La rivoluzione elettrica di BMW è appena entrata nel vivo, e la Neue Klasse è il futuro che stiamo aspettando di gustare. Sì, parliamo della nuova piattaforma elettrica che darà vita a una serie di modelli che faranno girare la testa anche ai più scettici. E tra questi, la BMW i3 spicca come una berlina elettrica pronta a raccogliere l’eredità della leggendaria Serie 3, ma con una twist che farà impazzire gli appassionati.

Non possiamo aspettarci una replica elettrica della Serie 3, come è successo con i modelli i4 e i7. La nuova era Neue Klasse ha in serbo qualcosa di completamente nuovo. Grazie a un passo allungato, spostamento in avanti dell’asse anteriore e sbalzi ridotti, la BMW i3 avrà un design che farà sembrare i suoi predecessori addirittura un po’ datati.

Il BMW Vision Neue Klasse aveva già anticipato il 90 per cento delle linee finali della vettura e, dopo rendering e anteprime, queste linee sono meritatamente rappresentative del futuro del brand. Parliamo di una reinterpretazione moderna della calandra a doppio rene e fari sottilissimi che sembrano usciti direttamente da un film di fantascienza. L’interpretazione del designer Avarvarii consente di comprendere ancora di più il cambio di passo del marchio tedesco.

Ma non siamo solo davanti a una questione di estetica. Dal punto di vista tecnico, la BMW i3 sarà una vera bomba. Le nuove celle promettono un aumento del 20% nella densità energetica, una ricarica più veloce del 30% grazie alla tecnologia a 800V e un incremento del 30% di autonomia rispetto ai modelli elettrici attuali. Insomma, addio alle ansie da ricarica. E per chi cerca adrenalina, il modello base potrebbe essere un eDrive30 con 300 CV. Per i più esigenti ci sarà anche un i3 M60 xDrive con 600 CV, e una versione ancora più cattiva da 750 CV.

Dentro, non troverete un semplice abitacolo, ma una cattedrale digitale. Un head-up display a tutta larghezza (che BMW chiama “BMW Panoramic Vision”) proietterà tutte le informazioni sul parabrezza, eliminando praticamente la necessità di display tradizionali. E per chi vuole immergersi completamente nel futuro, il “Mixed Reality Slider” sulla BMW i3 consentirà di passare tra informazioni di guida essenziali, social media e contenuti in realtà aumentata.