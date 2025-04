BMW X5, ecco cosa cambia nella nuova generazione al debutto nel 2027

BMW non dorme mai, e la prossima generazione della X5, prevista per entrare in produzione ad agosto 2026, è già stata pizzicata in Scandinavia durante i test invernali. Alcuni avevano pensato che avrebbe abbracciato la piattaforma Neue Klasse, ma si sono sbagliati di grosso. Il midsize SUV di Monaco resterà fedele all’architettura CLAR, proprio come le future X6 e X7. Ciò non significa che non ci saranno cambiamenti drastici, soprattutto a livello di design e tecnologia.

Le proporzioni resteranno quelle che conosciamo, ma la nuova X5 si distinguerà per alcuni dettagli rubati alla Vision Neue Klasse X, come le maniglie delle portiere in stile winglet, che le conferiscono un’aria più hi-tech.

A bordo ci sarà un tripudio di innovazioni digitali, tra cui Display Panoramic Vision, un cruscotto configurabile che promette un’esperienza da astronave, uno schermo lato passeggero, per dare anche a chi viaggia il suo angolo di divertimento, l’integrazione con occhiali AR e poi c’è il nuovo sistema telematico EES25, lo stesso che troveremo sulle prossime X6, X7 e su tutti i modelli Neue Klasse.

La notizia che potrebbe far venire i brividi agli appassionati è che BMW potrebbe eliminare i motori V8 dalla X5 standard. La M60e xDrive dovrebbe passare a un ibrido plug-in con sei cilindri in linea, mentre le versioni più “umane” saranno disponibili nei soliti allestimenti 50e xDrive, 40 xDrive, 40d xDrive. Ma niente panico: la X5 M, nome in codice G95, manterrà il V8 biturbo S68, lo stesso che equipaggia la potentissima XM Label Red.

L’elettrificazione sarà la chiave per aumentare la potenza e ridurre (almeno un po’) le emissioni. E cosa aspettarsi dalla BMW X5 M? La versione più estrema della X5 potrebbe ereditare una configurazione V8 ibrida plug-in, seguendo la strada tracciata dalla XM. Se così fosse, prepariamoci a una belva con oltre 700 cavalli e una coppia che potrebbe far girare la Terra in senso opposto.