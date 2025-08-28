Hyundai i20, cosa cambierà con la prossima generazione nel 2027

Hyundai sta lavorando alla nuova generazione della sua celebre compatta, la i20, con prototipi recentemente avvistati durante test ad alte temperature in Spagna, come documentato dai colleghi di SH Proshots.

Il modello di prossima generazione, il cui debutto ufficiale è previsto per la fine del 2026 e l’arrivo sul mercato fissato per il 2027, si propone di incarnare la più recente filosofia stilistica Hyundai, integrare tecnologie avanzate e continuare a offrire propulsori a combustione interna.

La Hyundai i20 ha da sempre rappresentato un protagonista chiave nel segmento delle compatte, distinguendosi in Europa come valida alternativa a modelli consolidati come Volkswagen Polo, Ford Fiesta (ormai arrivata al capolinea) e Renault Clio.

Come anticipato, nonostante il trend globale verso l’elettrificazione, Hyundai conferma che la i20 manterrà motori a combustione interna, garantendo così un’ampia accessibilità soprattutto nei mercati dove l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici non è ancora consolidata. Tuttavia, il modello del 2027 potrebbe introdurre versioni ibride più efficienti, capaci di coniugare prestazioni brillanti e consumi ridotti, offrendo un’alternativa più sostenibile senza rinunciare alla praticità.

Dal punto di vista estetico, la nuova i20 adotterà linee ispirate all’ultimo linguaggio stilistico Hyundai, con frontale ridisegnato, luci full LED e proporzioni riviste per un aspetto più dinamico. Gli interni saranno modernizzati con un sistema di infotainment evoluto, display digitali più ampi e un’ergonomia migliorata, mentre gli aggiornamenti in materia di sicurezza e assistenza alla guida manterranno il modello competitivo nel suo segmento. Tra le novità potrebbero figurare sistemi avanzati di frenata automatica, cruise control adattivo e assistenza al mantenimento della corsia.

Secondo le ultime informazioni, sul dettaglio del debutto, Hyundai svelerà la nuova i20 nella seconda metà del 2026, con le prime consegne previste nel corso del 2027 come modello hatchback. La strategia, seguendo quanto avvenuto per altri modelli della gamma, si allinea al consueto ciclo di vita del marchio per le compatte, puntando a rafforzare la leadership della i20 nel mercato europeo e a consolidare la reputazione di Hyundai.