Hyundai ha svelato il progetto RN24: suggerimento per la Ioniq 4?

Hyundai mostra al mondo il suo innovativo “Rolling Lab” di nuova generazione, letteralmente “laboratorio in movimento”. Si tratta della RN24, un veicolo che vuole probabilmente anticipare il futuro del badge sportivo “N” e le sue ambizioni in fatto di veicoli elettrici.

Il concept introduce interessanti innovazioni tecnologiche, tra cui una batteria da 84 kWh come quella Ioniq 5, ma con un design più compatto. La RN24 dispone di una trazione integrale da 650 CV, simile alla Ioniq 5 N, ma con una batteria rielaborata affinché si possa ottenere un passo accorciato di ben 34 cm.

Hyundai non ha specificato se l’auto utilizzi celle ad alta densità energetica, ma ha confermato che questa compattezza porta la RN24 a rientrare più nelle dimensioni delle auto compatte che in quelle di piccole auto. Parliamo, infatti, di un’auto lunga circa 4,30 metri, in linea con la compatta Hyundai i30. Questo rende naturale un confronto con la Kia EV3, che presenta misure simili.

La batteria da 84 kWh della RN24 è vicina a quella della Kia, ma resta da vedere se si tratti di valore lordo o netto. Il tempo di accelerazione di 3,4 secondi è, inoltre, paragonabile alla Ioniq 5 N in modalità boost. Un’ulteriore ispirazione arriva dalla i20 N Rally 1, utilizzata da Hyundai nel Campionato Mondiale Rally (WRC), con trazione ibrida plug-in. Il telaio della RN24 riprende dettagli dai veicoli WRC, e il design minimalista contribuisce alla sua leggerezza. Con un peso di 1,9 tonnellate, la RN24 risulta infatti 400 kg più leggera della Ioniq 5 N.

Le anticipazioni della Hyundai RN24 sono di grande interesse tra gli appassionati soprattutto perché danno modo di immaginare una compatta elettrica dalle prestazioni elevate, una possibile futura “Ioniq 4” che potrebbe fare concorrenza alla Kia EV3. Per ulteriori dettagli non resta che attendere e vedere cosa uscirà fuori dal cappello la Casa coreana.