Come sarà il nuovo SUV Jaecoo 5 in arrivo nel 2025

Di Jaecoo, il marchio automobilistico cinese del gruppo Chery che ha debuttato solamente un anno fa, abbiamo già avuto modo di parlare annunciando la Jaecoo 7 e la possibilità che nel nostro Paese i SUV del marchio possano essere anche a GPL. Ora ci occupiamo del prossimo SUV, Jaecoo 5, che arriverà in Europa con l’inizio del nuovo anno.

Jaecoo 5, il SUV tecnologico amico degli animali domestici

Presentato in anteprima durante l’International User Summit 2024, Jaecoo 5 è un SUV robusto lungo 4,38 metri che si colloca a metà tra i segmenti B e C. Questa è una fascia di mercato molto competitiva ma Jaecoo 5 ha diversi elementi, tra cui il prezzo, per poter tenere testa a diversi competitor. Sul fronte del design Jaecoo 5 si presenta con un frontale imponente nel quale domina l’ampia griglia accompagnata da fari sottili sviluppati in orizzontale che riprendono diversi elementi visti già su Jaecoo 7.

Un aspetto caratteristico di questo SUV è dato dalla capacità di carico che normalmente è di 480 litri ma che può raggiungere, abbattendo i sedili posteriori, i 1.180 litri. Ha un’ottima capacità di traino (1.250 kg) e prevede la presenza di un portapacchi sul tetto all’interno del quale stipare altri 75 kg di carico. Inoltre Jaecoo 5 prevede una serie di dettagli, come le luci multiuso e i ganci presenti nel bagagliaio, che mostrano l’attenzione del marchio verso le esperienze all’aperto.

Internamente Jaecoo 5 si presenta con un design minimal nel quale i comandi fisici sono veramente pochi e tutto è orientato alla dimensione tecnologica e digitale. In questo senso emerge il display touch verticale da 13,2” per l’infotainment e il piccolo display dietro al volante come quadro strumenti. Tra le dotazioni c’è un affascinante tetto panoramico molto ampio che illumina l’abitacolo e il pad per la ricarica wireless.

Per le prestazioni Jaecoo 5 conta su motore benzina da 147 CV in attesa che il marchio cinese distribuisca sia la versione Full Hybrid che quella elettrica. Quest’ultima dovrebbe avere una potenza di 204 cavalli e una batteria da 67 kWh. Per ora sappiamo che, a seconda dell’allestimento, Jaecoo 5 sarà in vendita a partire da 33.900€ (prezzo che può arrivare a 37.900€).

Un aspetto interessante e distintivo di Jaecoo 5 è l’attenzione verso gli animali domestici. Il SUV, infatti, prevede un sistema intelligente tramite il quale vi è il controllo della temperatura in modo che il clima dell’abitacolo sia regolato automaticamente in base degli animali domestici a bordo. È previsto anche un particolare dispositivo antibatterico che purifica l’ambiente proteggendo da potenziali contaminazioni non solo gli animali domestici ma anche gli altri passeggeri.