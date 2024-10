Cosa prevede il nuovo aggiornamento OTA per le Smart elettriche

Da quando due anni fa sono state lanciate Smart #1 e Smart #3, le prime auto elettriche del marchio, sono stati rilasciati diversi aggiornamenti gratuiti. Si tratta di aggiornamenti OTA, ovvero Over-the-air che aggiungono nuove funzionalità digitali (o migliorano quelle esistenti). Qualche giorno fa Smart ha iniziato il rilascio di un nuovo upgrade che va a migliorare la personalizzazione dell’esperienza utente e il comfort alla guida dei modelli elettrici a marchio Smart.

Cosa prevede l’aggiornamento 1.5.0 di Smart

Una delle novità più importanti del nuovo aggiornamento Smart è l’interfaccia Drive Setup Button. Si tratta di una soluzione che consente di richiamare le configurazioni preferite del conducente in maniera istantanea. È uno strumento che va a intervenire sulla gestione di diversi parametri. Dal Lane Assist alla Regolazione Automatica della Velocità passando per l’Avviso del Limite di Velocità, il Lane Change Assist e la Rigenerazione Energetica.

L’altra novità riguarda la funzionalità Send to Car. Si tratta di uno strumento che fa da collegamento tra il sistema di navigazione delle automobili Smart e l’applicazione Hello smart. In questo modo gli automobilisti possono programmare le soste di ricarica in anticipo inviando le proprie coordinate delle stazioni di ricarica direttamente al navigatore della propria Smart prima della partenza.

C’è poi l’introduzione della funzionalità Easy Entri/Exit. Si tratta di una funzione attivabile dal pedale del freno che memorizza e ripristina in automatico la posizione preferita del sedile. La posizione viene richiamata sia alla chiusura dello sportello che alla pressione dello stesso pedale.

L’update 1.5.0 prevede anche un’estensione del sistema entertainment delle auto Smart. Vi è infatti un ampliamento del catalogo delle stazioni radio digitali. Nel medesimo aggiornamento viene migliorato anche l’app di streaming musicale e il sistema di navigazione con quest’ultimo che riceve una ricerca dei punti di interesse più precisa e intuitiva e l’introduzione di mappe ottimizzate. In questo video pubblicato da Smart sul proprio canale YouTube ufficiale viene spiegato come procedere con l’installazione e l’utilizzo delle nuove funzionalità previste nell’aggiornamento OTA 1.5.0 completamente gratuito.