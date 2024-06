La Hyundai Ioniq 5 N alza l’asticella alla cronoscalata del ‘Pikes Peak’

Arrivato l’annuncio da parte di Hyundai di un importante traguardo per i suoi modelli IONIQ 5 N. Le elettriche sportive da competizione, infatti, hanno completato con successo la Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) del 23 giugno. È arrivato un nuovo record nelle categorie dei SUV/Crossover elettrici modificati e di produzione.

Il traguardo evidenzia le capacità eccezionali del veicolo elettrico ad alte prestazioni dell’azienda coreana. Hyundai ha partecipato alla Pikes Peak di quest’anno con due specifiche IONIQ 5 N TA (Time Attack) e una IONIQ 5 N di produzione. Il percorso impegnativo di 20 km sale per oltre 1.400 metri fino alla cima del Pikes Peak, affrontando ben 156 curve, con condizioni meteorologiche variabili e l’altitudine che può influenzare i piloti i veicoli.

La IONIQ 5 N TA Spec, guidata dal pilota del Hyundai World Rally Dani Sordo, ha completato la gara in 09:30.852, vincendo la classe esibizione. La seconda TA Spec, guidata da Randy Pobst, ha terminato la corsa in 09:55.551. La IONIQ 5 N TA, d’altronde, è progettata per enfatizzare le qualità delle specifiche di produzione della 5 N, senza troppe modifiche. Infatti, insieme a un leggero aggiornamento del software per aumentare la potenza del motore e a alcune modifiche per le alte prestazioni, tra cui nuovi ammortizzatori, freni e pneumatici slick, la TA Spec mantiene gran parte delle caratteristiche di produzione.

Il modello di produzione IONIQ 5 N, invece, è stato guidato da Ron Zaras, un esordiente del Pikes Peak e personalità dei media automobilistici, che ha concluso con un tempo di 10:49.267. “Siamo entusiasti di aver stabilito un nuovo record a Pikes Peak e delle nostre prestazioni complessive”, ha affermato Till Wartenberg, Vice Presidente e Responsabile del marchio N e Motorsport presso Hyundai Motor Company. “In futuro, prevediamo di continuare a sfruttare eventi emozionanti come il Pikes Peak per dimostrare le prestazioni superiori dei nostri veicoli prodotti di serie e sviluppare una tecnologia che non solo soddisfi, ma superi le aspettative dei nostri clienti”.

Hyundai N è determinata a espandere l’attrattività e le possibilità dei veicoli elettrici ad alte prestazioni. Il marchio coreano, infatti, continuerà a lanciare modelli con specifiche speciali adatte a diversi orizzonti sportivi motoristici in elettrico. “Il risultato di quest’anno a Pikes Peak è il culmine di un sogno realizzato da molte persone dietro le quinte di Hyundai N”, ha dichiarato Joon Park, Vice Presidente e Responsabile del Gruppo N Brand Management. “Abbiamo unito le nostre migliori menti per creare un tipo di veicolo elettrico ad alte prestazioni che prima non esisteva, e oggi confermiamo che questa tecnologia può essere competitiva anche nella gara in salita più difficile del mondo”.

Hyundai aveva partecipato per la prima volta alla cronoscalata nel 1992, quando Rod Millen vinse la divisione 2-Wheel Drive Showroom Stock con un tempo di 13:21.17, alla guida di una Hyundai Scoupe.