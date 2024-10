La nuova batteria di CATL promette di dare agli ibridi autonomia maggiore di alcuni modelli elettrici

La Cina continua a spingere con grande forza sul versante delle batterie per i propri veicoli elettrici. A testimoniarlo è il lancio da parte di CATL di una nuova batteria che sarebbe in grado di offrire ai veicoli ibridi plug-in un’autonomia esclusivamente elettrica in grado di rivaleggiare con alcuni veicoli full electric.

La batteria in questione è la Freevoy Super Hybrid e stando a quanto affermato dall’azienda asiatica promette di garantire un’autonomia di oltre 400 chilometri. Tale quindi da superare quella della Fiat 500e e della Mini Countryman SE. A godere del suo supporto dovrebbero essere in particolare i veicoli ibridi di Chery, GAC e Geely, a partire dal prossimo anno.

Con Freevoy Super Hybrid, CATL fornisce un’arma aggiuntiva agli ibridi

Gli ibridi plug-in sono spesso considerati un trampolino di lancio per i veicoli elettrici. A renderli tali il fatto che sono in grado di aggiungere una modesta autonomia elettrica, solitamente limitata in una forchetta tra i 40 e i 60 chilometri. Un surplus sufficiente per coprire brevi tragitti, ma non certo quelli più lunghi. Si vanno quindi ad affidare per la gran parte a motori tradizionali, frustrando l’anelito ambientalista di chi vorrebbe contribuire ad un mondo meno inquinato.

Ora, però, la situazione potrebbe mutare in maniera radicale. A permettere agli ibridi plug-in di dare vita ad un vero e proprio salto di qualità potrebbe essere la nuova batteria Freevoy Super Hybrid presentata da CATL. Il motivo di questo vaticinio è molto semplice: questo nuovo alimentatore potrebbe portarne l’autonomia elettrica oltre i 400 chilometri.

Se qualcuno obietta che si tratta presumibilmente di una stima ottimistica, trattandosi di un dato CLTC, occorre però sottolineare come tale autonomia corrisponda alla stima EPA dell’Audi e-tron GT e superi alcune versioni dell’Audi Q4 e-tron e della BMW i4. Oltre a quelle di EPA per la Fiat 500e e per le varianti della Ford Mustang Mach-E e della F-150 Lightning.

C’è anche la ricarica superveloce 4C

Oltre a fornire un significativo aumento dell’autonomia, CATL afferma che la batteria supporta la ricarica superveloce 4C. Ciò si tradurrebbe in una rapida sosta pari a una decina di minuti per fornire ulteriori 280 chilometri in termini di autonomia, dissolvendo i timori dei proprietari di EREV e PHEV.

A rendere possibile tutto ciò sono i materiali avanzati e la chimica all’avanguardia. Secondo CATL, il design della batteria va ad incorporare una tecnologia di modifica della superficie per il materiale del catodo, abbinata a una formulazione innovativa di elettrolita ad alta tensione, per creare uno strato nano-protettivo. In tal modo diventa possibile la riduzione al minimo delle reazioni collaterali all’interno dello strato attivo.

L’azienda aggiunge poi che l’inclusione di “particelle ad alta attività e stato eccitato nel materiale del catodo migliora significativamente l’efficienza di trasporto degli ioni di litio all’interno del materiale. Supportato dal modello ad alta precisione SOC full-scene sviluppato da CATL e dall’aggiornamento dell’algoritmo intelligente BMS e dell’hardware, la precisione del controllo SOC di Freevoy è stata aumentata del 40% e il tasso di utilizzo elettrico puro complessivo è aumentato di oltre il 10%, raggiungendo un’autonomia elettrica pura di oltre 249 miglia (400 km).”

CATL afferma inoltre che il Freevoy incorpora la sua tecnologia di batterie agli ioni di sodio e un design di elettrodi stratificati multi-gradiente. Il tutto congegnato in modo da dare vita ad un vero e proprio balzo in avanti, tale da andare a ridisegnare gli ibridi plug-in. E non a caso l’industria automobilistica ha già puntato con forza sulle nuove batterie dell’azienda cinese. Sono infatti una trentina i modelli ibridi pronti per essere lanciati con la batteria Freevoy Super Hybrid.

Tra i primi ad adottarla ci saranno marchi come Chery , GAC, Geely e VOYAH, con un risultato di fondo, ovvero predisporre un passaggio al full electric meno complicato del previsto.