Predictive Efficient Drive e molto altro: l’efficienza dell’AI sulla Toyota C-HR

Tra i modelli più interessanti di Toyota c’è sicuramente la Toyota C-HR; un’auto ibrida da 223 cavalli che si fa apprezzare (anche, ma non solo) per l’efficienza energetica. La Toyota C-HR, infatti, ha un motore elettrico da 120 kW (163 CV) e uno termico da 2,0 per 112 kW (152 CV) di potenza. Con questa configurazione, compresa la batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh, la C-HR è un’auto che in città ha un’autonomia in elettrico di 97-106 km. Ma il vero segreto dell’efficienza di quest’anno non sta solo nel motore, ma anche e soprattutto nel sistema Predictive Efficient Drive basato sull’intelligenza artificiale.

Come funziona il Predictive Efficient Drive

Il sistema di intelligenza artificiale che Toyota ha previsto sulla C-HR prevede un’analisi in tempo reale delle condizioni della strada e del traffico e apprende quelle che sono le abitudini di guida del conducente. Sulla base di tutti questi dati il Predictive Efficient Drive ottimizza continuamente le prestazioni dell’auto.

Tra le novità della nuova Toyota C-HR c’è la funzione di geo-fencing. Si tratta di una funzionalità che permette alla vettura di adattarsi in automatico alle zone a basse emissioni così da avere sempre carica a sufficienza per percorrere queste aree in elettrico evitando così di inquinare.

Tra le funzionalità di intelligenza artificiale previste sulla Toyota C-HR Plug-in Hybrid c’è poi il Predictive Deceleration Support. Si tratta di una tecnologia che anticipa la decelerazione andando così a massimizzare il recupero di energia durante la frenata. Quando l’auto si avvicina a salite particolarmente impegnative o in autostrada il sistema passa automaticamente in modalità ibrida così da assicurare al conducente tutta la potenza di cui ha bisogno.

È presente anche un sistema di riscaldamento della batteria che riduce i tempi necessari per la ricarica dell’auto nelle giornate più fredde. C’è anche un sistema di raffreddamento che ottimizza le prestazioni della batteria durante l’utilizzo. Da segnalare anche la pompa di calore per l’impianto di climatizzazione che utilizza l’aria esterna per riscaldare l’abitacolo riducendo l’impatto sull’autonomia e l’utilizzo dei tradizionali gas refrigeranti.

Rimanendo in ambito di intelligenza la Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 prevede anche, quando la batteria si esaurisce, di passare automaticamente alla modalità ibrida così da mantenere sempre la migliore configurazione possibile per il conducente.