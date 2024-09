Toyota bZ3C 2025: emergono nuovi dettagli sul nuovo crossover elettrico, motori e batterie dai cinesi?

Toyota è uno dei marchi che ha deciso di adottare una linea cauta, sull’auto elettrica. Una decisione che si sta rivelando molto saggia, alla luce delle difficoltà palesate dal mercato. A testimoniare la linea adottata, la cautela con cui il brand giapponese si è avviato sulla strada dei modelli 100% elettrici. Se, infatti, ha provveduto al lancio della bZ4X, non di meno ha deciso di proseguire la produzione delle nuove batterie allo stato solido, reputate la linea vincente. Ora però è pronta per affiancare il primo modello anche la nuova bZ3C.

Si tratta di un crossover elettrico la cui realizzazione è stata portata avanti grazie alla collaborazione con BYD e FAW, il quale riesce a caratterizzarsi grazie ad un frontale che richiama lo stile della Toyota Prius. Una vettura che è stata pensata espressamente per il mercato cinese e che sembra avere tutte le carte in regola per presidiarlo al meglio.

Toyota bZ3C, iniziano a trapelare i dettagli

Toyota aveva provveduto a svelare il concept della bZ3C nel passato mese di aprile e per farlo aveva scelto il Beijing Motor Show. Con l’avvicinarsi della produzione, però, logicamente la curiosità intorno al nuovo modello della casa nipponica si è acuito. Di conseguenza, sono iniziati a trapelare dettagli sempre più numerosi, anche per effetto del particolare processo di omologazione adottato dalla Cina.

Di cosa stiamo parlando? In pratica, nel Paese del Dragone ai fini dell’omologazione di un autoveicolo, le case automobilistiche sono obbligate a presentare i documenti dello stesso al Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Sarà poi lo stesso dicastero, mese dopo mese, a rendere pubblica la lista delle vetture che sono abilitate al passo successivo, ovvero il passaggio al processo omologativo vero e proprio. Una procedura destinata, di conseguenza, a consentire la scoperta dei nuovi dettagli i quali caratterizzano quelle che ancora non hanno esordito sul mercato.

Si tratta di un SUV coupè

Stando alle informazioni trapelate sino a questo momento, la Toyota bZ3C sarà un SUV Coupé. Le sue dimensioni raggiungono i 4.780 mm di lunghezza, 1.886 mm di larghezza, 1.510 mm di altezza con un passo di 2.880 mm. Il frontale è poi caratterizzato dalla presenza di fari dal design sottile, i quali provvedono ad estendersi lungo tutta la larghezza della vettura. Anche nel posteriore l’illuminazione è caratterizzata da una striscia che si estende per tutta la lunghezza. Il peso a vuoto è di 1.920 kg e saranno disponibili cerchi da 18″ o 21″.

Come già sottolineato, un ruolo di primo piano nella costruzione di questo modello è stato svolto da BYD. La casa cinese ha infatti provveduto alla fornitura del propulsore, un singolo motore elettrico TZ200XS003 con una potenza di 200 kW (268 CV). L’energia da questi prodotta prodotta sarà a sua volta immagazzinata in una batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP) che è fornita da FinDreams, una divisione di BYD. Stando alle indiscrezioni che circolano al proposito, la velocità massima sarà limitata elettronicamente a 160 km/h.

Per quanto riguarda la batteria, nei documenti presentati al MIIT non ne è per il momento stata dichiarata la capacità. Secondo le stime che sono trapelate sinora, la Toyota bZ3C dovrebbe comunque attestare la propria autonomia nel ciclo CLTC in una forbice compresa tra i 500 e i 600 chilometri.

La produzione dovrebbe iniziare entro poche settimane

La produzione della Toyota bZ3C dovrebbe avere inizio nel quarto trimestre del 2024. Il sito produttivo scelto è quello di Tianjin, frutto della collaborazione tra la casa automobilistica giapponese e FAW. Si tratta di un impianto che ha già fatto parlare di sé in termini lusinghieri. Tale da spingere Toyota a sceglierlo per la realizzazione del suo nuovo modello 100% elettrico.

È stata la stessa Toyota a puntualizzare l’intento che ha mosso la progettazione del nuovo modello, ovvero la volontà ben precisa di riuscire a calamitare i clienti più giovani, in pratica quelli che appartengono alla Generazione Z.

Da notare come già attualmente la casa nipponica vanti una buona penetrazione nel mercato cinese delle auto elettriche. A consentirla sono in particolare il SUV bZ4X e la berlina bZ3, modelli che stanno incrementando il proprio indice di popolarità.

La bZ3C è stato quindi progettato per rafforzare la proposta e ampliare in modo significativo l’offerta elettrica del marchio. Il suo lancio è previsto entro la fine dell’anno, e oltre ai giovani, dovrebbe consentire a Toyota di catturare anche i nuclei familiari. A spingere questi ultimi dovrebbe essere proprio l’autonomia competitiva.