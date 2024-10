Toyota, un software difettoso costringe al richiamo di migliaia di Corolla Cross Hybrid

Anche Toyota si aggiunge alla lista dei costruttori che stanno richiamando un gran numero di veicoli in queste ore, per evitare i guai derivanti da difetti riscontrati. In particolare, la maggiore casa automobilistica a livello globale deve riparare più di 42mila modelli Corolla Cross Hybrid negli Stati Uniti. La causa di questo provvedimento è la presenza di un guasto all’attuatore del freno e alla centralina di controllo dello slittamento, il quale potrebbe andare a influire in maniera rilevante sulle prestazioni di frenata.

Toyota Corolla Cross Hybrid richiamate: cosa sta accadendo?

Oltre 42mila Toyota Corolla Cross Hybrid sono state oggetto di un richiamo da parte del costruttore nipponico. A causare tale richiamo è un guasto all’attuatore del freno e alla centralina di controllo dello slittamento. Come facilmente immaginabile, il difetto riscontrato potrebbe causare grandi problemi ai veicoli che lo montano, in fase di frenata.

Per evitare conseguenze peggiori, Toyota ha quindi proceduto a diramare un avviso, in cui ha anche spiegato come i veicoli interessati sono dotati di un software difettoso, tale da impedire il controllo della pressione del liquido dei freni come previsto. Un problema il quale tende a presentarsi in particolare quando il pedale del freno viene azionato in curva.

Ove ciò accada, i conducenti potrebbero avvertire un “pedale del freno duro con forza frenante ridotta”, che tradotto in parole povere, sta a indicare semplicemente l’aumento delle distanze di frenata consuete.

In totale, i veicoli coinvolti nel richiamo lungo il territorio degli Stati Uniti ammontano a 42.199, tutti modelli di Corolla Cross Hybrid 2023-2024 i quali sono stati fabbricati nel periodo intercorrente tra il 1° giugno del 2022 e il 10 settembre del 2024.

Toyota afferma anche che il la totalità dei veicoli interessati ha una centralina di controllo dello slittamento con il problema di programmazione e che, in conseguenza di questo fatto, tutti sono a rischio di sviluppare un pedale del freno duro. Inoltre, l’azienda ha sottolineato che stava indagando dal passato 20 settembre se altri modelli con software simile presentino lo stesso guasto. Per il momento, però, non ha voluto precisare se è a conoscenza di eventuali incidenti o feriti causati dal problema ai freni.