Toyota e Subaru insieme per un nuovo SUV elettrico

Arrivano novità in fatto di alleanze per costruire veicoli elettrici per il mercato globale. La bZ4X e la Solterra non saranno gli unici veicoli elettrici nati dalla collaborazione tra Toyota e Subaru. Le due case giapponesi, infatti, stanno lavorando a un nuovo modello, ancora una volta elettrico, senza l’utilizzo di nessun motore a combustione.

Un recente articolo di Nikkei Asia riporta come le due aziende lanceranno un secondo SUV a zero emissioni, la cui produzione dovrebbe iniziare entro gennaio 2026. A differenza dei modelli attualmente in commercio, la produzione di questo nuovo veicolo elettrico sarebbe stata indicata per lo stabilimento Subaru a Yajima, in Giappone.

Da sottolineare come non si partirà da un progetto completamente nuovo. Questo SUV che vede il lavoro congiunto di Subaru e Toyota riprenderà alcune componenti dai modelli elettrici già in commercio, tra cui, appunto la bZ4X e la Solterra. In questo modo si accelera lo sviluppo e si riducono i costi.

L’obiettivo di produzione è ambizioso, con un target di 15.000-20.000 unità mensili. Questo nuovo SUV sarà destinato principalmente ai mercati di Nord America, Europa e Giappone, ma potrebbe raggiungere anche altre aree geografiche. Resta da vedere se il prezzo sarà più competitivo rispetto ai modelli già disponibili.

Ma intanto, come stanno andando gli attuali SUV elettrici delle due case? Toyota ha venduto 13.577 unità della bZ4X fino a settembre solo negli Stati Uniti, mentre la Solterra ha raggiunto 9.137 vendite nello stesso periodo, nello stesso mercato. A confronto, Hyundai ha registrato vendite significativamente superiori con 30.318 Ioniq 5, seguita dalla Kia EV6 con 15.985 unità e dalla Honda Prologue con 14.179 veicoli venduti.

Insomma, Toyota e Subaru sembrano avere la necessità di correre ai ripari e di fare qualche passo avanti per aumentare la propria presenza sul mercato. Le due case, d’altronde, hanno annunciato l’intenzione di sviluppare altri tre veicoli elettrici oltre a quelli già sul mercato. Come il nuovo SUV previsto per il 2026, anche questi modelli saranno crossover. Le prime informazioni ufficiali su questi nuovi EV potrebbero arrivare nella seconda metà del 2025, quando i piani di produzione verranno confermati.