Honda Civic 2026: tutte le informazioni su aspetto, dotazioni, motori e prezzi

20 Ottobre 2025
Quando un modello storico e, talvolta, osannato (specie andando un po’ indietro) come la Honda Civic subisce un restyling di metà ciclo vita, la domanda non è se cambierà, ma quanto diventerà “europea” nel tentativo di piacere di nuovo a tutti.

L’aggiornamento atteso per il Model Year 2026 per la Honda Civic di undicesima generazione, nella sua unica configurazione ibrida e:HEV per l’Italia, sembra puntare proprio a questo: un affinamento dello stile e un boost deciso alla tecnologia di bordo, rinunciando alla Type R nel processo.

Le novità estetiche sulla nuova generazione della Honda Civic sono concentrate soprattutto sul frontale, con gruppi ottici LED anteriori inediti che hanno permesso di eliminare i fendinebbia, una mossa magari cinica ma intelligente per semplificare l’estetica, e nuovi cerchi in lega da 18 pollici. L’obiettivo è rendere le linee attuali, ormai meno estreme rispetto ad alcune generazioni passate, più affilate e in linea con i canoni estetici del marchio Honda che mira all’eleganza sportiva.

Viene introdotta la nuova tinta Seabed Blue, che sostituisce il Premium Crystal Blue, a dimostrazione che anche il colore è una scelta strategica. Non si può trascurare l’elemento identitario anche nella colorazione che valorizza il veicolo forse più famoso del marchio giapponese.

All’interno, il focus è sulla percezione di lusso e sulla tecnologia: tutte le versioni adottano il padiglione e i montanti neri e finiture cromate opache sulla plancia, dettagli che mirano a nobilitare l’abitacolo. Sulla versione Sport della nuova Civic debutta il volante riscaldabile e l’infotainment da 10.2 pollici, mentre la ricarica wireless è riservata all’allestimento Advance.

Parlando invece di motorizzazioni, l’ottimo sistema ibrido e:HEV da 184 CV e 315 Nm di coppia rimane invariato, un segno che l’efficienza era già al top. La Honda Civic farà dunque un lifting 2026 per apparire più moderna e tecnologica.

I prezzi partono da 37.500 euro per l’allestimento Elegance, una mossa necessaria per sopravvivere in un mercato ancora troppo ossessionato dai SUV.

