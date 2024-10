Ford, settembre elettrizzante vendite ad oltre il -10%

Non si respira un’atmosfera serena neanche in un colosso come l’Ovale Blu. Parliamo di Ford uno dei punti di riferimento da sempre negli Stati Uniti, una casa automobilistica che ha sfornato autentici pezzi di storia americana e globale dell’automobilismo.

In Ford, dati alla mano, si è registrata una flessione delle vendite dell’11% nel settembre 2024, con un totale di 147.831 veicoli venduti. Mentre Ford ha visto un calo, il marchio Lincoln (la divisione di lusso, di fatto) ha segnato un aumento.

“Ogni cliente ha esigenze diverse, e di conseguenza richiede soluzioni di potenza specifiche”, ha affermato Andrew Frick, presidente di Ford Blue e Ford Customer Service Division. “Abbiamo ascoltato i nostri clienti e sviluppato veicoli in grado di soddisfare le loro richieste, e i risultati confermano la validità della nostra strategia”, ha aggiunto. In ogni caso, al rientro dai mesi estivi, negli States, Ford non ha brillato nel mese di settembre.

Andando nel dettaglio, le vendite complessive del marchio Ford sono diminuite dell’11,91% su base annua, relativamente allo stesso periodo, raggiungendo le 139.561 unità. I modelli coinvolti in questo calo vedono il Bronco, in calo del 19,84%, il Bronco Sport giù del 2,08%, con 8.805 unità.

Andando ai SUV e pick-up, il Ford Escape, in calo del 15,68%, l’Expedition, giù del 22,77%, l’Explorer in calo del 25,84%. Il Ford F-150 Lightning ha invece visto un’impennata dell’80,71%, con 1.686 unità vendute, per l’F-Series un lieve calo dell’1,16%, il Ford Maverick, invece, in aumento dell’8,34%.

Passando alle Mustang, c’è un crollo drastico del 59,42%, il Mustang Mach-E: calo del 41,09%, con 3.459 unità. Il Ranger si è reso protagonista di una crescita esplosiva del 345,35%, con il Transit, in crescita del 9,35%, con 8.652 unità e il Transit Connect con vendite a zero.

Il marchio Lincoln, come anticipato, ha visto un incremento delle vendite del 15,94%, raggiungendo le 8.270 unità. L’Aviator vede una straordinaria crescita del 107,57%, il Lincoln Corsair è in calo del 15,73%, mentre il Nautilus ottiene una crescita del 19,65%. A chiudere la gamma, il Navigator, in flessione del 13,79%.

Relativamente ai primi nove mesi del 2024, l’Ovale Blu ha comunque registrato una crescita complessiva delle vendite del 2,7%, con un totale di 1.548.172 veicoli venduti.