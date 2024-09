Ford brevetta un sistema che scongiura il traffico “accidentale” di droga

Non di rado notiamo sui veicoli moderni una serie di sensori avanzati, tra cui figurano telecamere e microfoni, strumenti capaci di renderli più intelligenti che mai. Questi dispositivi non solo prevengono incidenti e monitorano la stanchezza del conducente, ma potrebbero anche, potenzialmente, in futuro, evitare che si diventi inconsapevolmente parte di un traffico illecito di sostanze, droga nello specifico. In che senso?

Parliamo del traffico di droga, talvolta organizzato servendosi di corrieri inconsapevoli. Ford, a tal proposito, ha recentemente depositato un brevetto, pubblicato già a settembre 2023, per un “sistema di rilevamento di carichi sconosciuti”. Tale sistema mira a proteggere i proprietari di veicoli dal rischio di diventare “corrieri della droga” per i trafficanti. I cosiddetti “muli” sono, nel gergo americano (blind mules), persone ingannate a trasportare sostanze illegali senza saperlo. In questo modo, si riesce ad aiutare il traffico di sostanze superando confini internazionali.

Il nuovo sistema di Ford sfrutta i sensori del veicolo per rilevare anomalie come cambiamenti nel peso del mezzo, suoni sospetti nelle vicinanze o segnali GPS sconosciuti. I trafficanti, infatti, monitorano spesso i veicoli delle vittime per recuperare la droga una volta attraversato il confine.

Se il sistema nota qualcosa di anomalo, può attivare le telecamere e registrare ciò che accade, creando anche una documentazione utile come prova. Un sistema ben architettato per cogliere in flagrante i trafficanti di droga.

Inoltre, eventuali cambiamenti nel comportamento nella marcia del veicolo, causati da un peso extra come droga nascosta, verrebbero rilevati dal sistema di controllo. Nonostante si tratti solo di un brevetto al momento, Ford sembra voler affrontare una minaccia reale. Sono diversi, infatti, i casi documentati di persone innocenti coinvolte involontariamente in traffici di droga negli Stati Uniti. Alcuni di loro sono stati processati e successivamente assolti, ma hanno comunque dovuto affrontare anni di difficoltà legali.