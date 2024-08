Ford Bronco Sport 2025, novità ancora più “off road” per il fuoristrada americano

Sul sito di Ford sono arrivate le prime informazioni sul Bronco Sport 2025, una versione che non è attualmente disponibile sul mercato italiano e che rappresenta la versione più “compatta” del Bronco. Il modello, però, è già presente nel nostro Paese, ma con prestazioni sempre eccellenti nell’off-road. Cosa è stato annunciato con il nuovo allestimento?

La versione 2025 è stata aggiornata per migliorare ulteriormente le capacità off-road, grazie all’introduzione del pacchetto Sasquatch. Il pacchetto è disponibile sia per il Bronco Sport Outer Banks da 1,5 litri, sia per il Badlands da 2 litri. È presente una serie di miglioramenti mirati, pensati esattamente per andare incontro alle esigenze maggiori nelle condizioni più difficili.

Forza e tenuta prima di tutto. Una trazione posteriore a doppia frizione con differenziale posteriore bloccabile e gli pneumatici Goodyear Territory All Terrain 235/65/R17, progettati specificamente per garantire trazione su una vasta gamma di superfici. I modelli Badlands e Badlands Sasquatch beneficiano anche della nuova modalità “Rally G.O.A.T.” (Goes Over Any Type of Terrain), che offre una maggiore sicurezza a velocità elevate su terreni sabbiosi.

Tra le novità tecniche spiccano il sistema Trail One-Pedal Drive. Questo permette di controllare la velocità del veicolo utilizzando solo il pedale dell’acceleratore, con i freni che si attivano automaticamente al rilascio dell’acceleratore. Un sistema decisamente vicino a una “coccola”. C’è anche una telecamera a 360 gradi con Split View, che mostra gli pneumatici anteriori attraverso telecamere montate sotto i retrovisori esterni.

A completare il quadro, nuovi ammortizzatori posteriori Bilstein e nuove molle anteriori e posteriori, che aumentano l’altezza da terra del veicolo. Il pacchetto Black Diamond Off-Road, infine, include una protezione aggiuntiva del sottoscocca in acciaio.

Sul fronte tecnologico, il Bronco Sport 2025 è dotato di un display centrale da 13,2 pollici con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Al cruscotto si trova uno schermo da 12,3 pollici. Il pacchetto di aiuti di guida è quello garantito dall’offerta completa del Bronco in commercio.