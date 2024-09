Ford, il CEO dopo esser stato in Cina: “Spaventato dalle loro auto elettriche”

Jim Farley, amministratore delegato di Ford, ha raccontato di essere tornato di recente da un viaggio in Cina, dove ha potuto constatare di persona il preoccupante avanzamento tecnologico, per i produttori occidentali, delle auto elettriche cinesi. In particolare, a stupire Farley sono stati modelli come la nuova Xiaomi SU7 e la Xpeng Mona M03, modelli che in Cina offrono tecnologia di ultima generazione, autonomia superiore a 400 km e prezzi intorno ai 15.000 euro, per quanto riguarda la Xpeng.

Ford, l’amministratore delegato “spaventato” dalle auto elettriche cinesi: più avanzate di quanto credesse

Farley ha raccontato di aver portato alcuni di questi modelli a Detroit per farli analizzare dal suo team, scoprendo che sono tecnologicamente più avanzati di quanto immaginasse. In particolare, BYD risulta essere l’azienda migliore grazie ad un’ingegneria semplice ma efficiente e con buone prestazioni. A preoccupare Farley è anche l’espansione dei produttori cinesi in Europa, America Latina e Medio Oriente.

L’apertura di nuovi stabilimenti in Messico mette in pericolo anche il mercato nordamericano, che consentirà ai produttori cinesi di entrare in mercati importanti quali Stati Uniti e Canada. Questa minaccia ha messo il governo statunitense e l’Unione Europea di fronte ad un bivio, scegliendo la via dei dazi sulle auto elettriche cinesi. Secondo diversi costruttori europei, però, questa mossa non farà altro che aumentare il divario, oltre al fatto che potrebbe diventare un’arma a doppio taglio, con la Cina che potrebbe comportarsi allo stesso modo.

Ford, dopo la fine della produzione di Fiesta e Focus, importanti per le vendite, e il flop delle auto elettriche, che hanno causato al marchio una perdita di 2,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2024, punta tutto ora sui motori a combustione. Sia chiaro, non abbandonerà l’elettrico, in quanto è previsto il lancio della Puma elettrica a breve. Farley ha dichiarato, con l’obiettivo di recuperare i soldi persi per le auto elettriche, di voler sfruttare la popolarità della Mustang e lanciare sul mercato nuovi modelli con il motore V8. Tra i modelli previsti c’è una Mustang “per famiglie” e una versione fuoristrada. Basterà per risollevare le vendite del marchio?