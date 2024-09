Ford, il dirigente divisione EV: “Le persone non capiscono i vantaggi dell’elettrica”

Alla casa automobilistica americana sono ancora abbastanza amareggiati per il cambio di rotta, seppur prudente, sul proprio rilancio nel mondo dell’elettrico. Un importante dirigente, Marin Gjaja di Ford, ha spiegato che molti automobilisti “non capiscono” e “non sono consapevoli” dei principali benefici offerti dai veicoli elettrici. Tutti coloro che non sono clienti Ford, in particolar modo dell’elettrico dell’Ovale Blu, dunque, sarebbero degli stupidi?

Il dirigente ci tiene a ribadire come le auto elettriche, oltre a essere più efficienti, permettano di evitare le code alle stazioni di servizio, con la possibilità di ricaricare comodamente a casa. Emerge questo dal suo intervento all’Automotive News Congress. Marin Gjaja, COO della divisione Model e EV di Ford, ha sottolineato che una delle priorità chiave per l’azienda è sfatare i falsi miti che circolano sui veicoli elettrici. “Questa è la sfida per tutto il settore”, ha dichiarato Gjaja.

“Abbiamo clienti che temono guasti o sottovalutano il vero valore dei veicoli elettrici”, ha aggiunto. Per affrontare queste percezioni errate, Ford sta collaborando con i suoi concessionari attraverso programmi educativi come la Ford University. Lanciata a maggio, questa piattaforma di formazione multimediale utilizza video, giochi interattivi e intelligenza artificiale per preparare venditori e clienti sui vantaggi reali dei veicoli elettrici.

Gjaja, infatti, ha sottolineato come sia cruciale informare i consumatori sui vantaggi concreti della guida di un veicolo elettrico, specialmente in un momento in cui l’industria affronta “sfide economiche” nel passaggio alla mobilità elettrica.

Alcuni modelli, come il Ford F-150 Lightning, offrono funzionalità avanzate, come la ricarica bidirezionale (V2H), che permette di utilizzare l’auto come generatore per alimentare elettrodomestici o dispositivi elettronici in caso di emergenze, si pensi a uragani o blackout, oppure durante attività all’aperto.

Nel solo mese scorso, Ford ha venduto quasi 9.000 veicoli elettrici negli Stati Uniti. Complessivamente, nei primi otto mesi del 2024, le vendite di Ford elettriche hanno superato le 61.000 unità, registrando un aumento del 57,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nonostante i numeri in crescita, però, Ford ha recentemente posticipato alcuni progetti legati alle auto elettriche, attribuendo il ritardo a una domanda inferiore alle previsioni. In particolare, l’azienda ha deciso di accantonare il lancio di un SUV elettrico a tre file, concentrandosi invece su modelli più piccoli e redditizi.

Nel tentativo di sviluppare una piattaforma EV a basso costo, Ford è a lavoro su un primo pick-up elettrico low cost di medie dimensioni, previsto per il 2027. “Rendere i veicoli accessibili è importante, ma ci sono due altre condizioni fondamentali”, ha spiegato Gjaja. “Il veicolo deve essere unico, altrimenti diventa un prodotto di massa, e allo stesso tempo deve generare profitti”. In poche parole, non è un mercato facile, non lo è mai stato probabilmente.