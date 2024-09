Svelata la Ford Mustang più potente di sempre: altro che elettrico

La Ford Mustang GTD sarà la più potente di sempre della gamma, grazie a prestazioni che superano qualsiasi aspettativa. In seguito alle vendite di auto elettriche in calo, la casa automobilistica dell’Ovale Blu intende invertire la rotta con nuove versioni di Mustang, uno dei suoi fiori all’occhiello. Tra queste ci sono una berlina coupé a quattro porte e una versione fuoristrada. Inoltre, di recente Jim Farley, amministratore delegato di Ford, ha dichiarato che il marchio continuerà a produrre la Mustang con il V8 “fino a quando non sarà illegale”.

Ford Mustang GTD, svelate le specifiche tecniche del nuovo modello

La casa automobilistica ha svelato le specifiche tecniche della Ford Mustang GTD: sotto il cofano è presente un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri, che eroga 826 CV e 900 Nm di coppia. La velocità massima è di 325 km/h, raggiungibili anche grazie al suo ottimo rapporto peso-potenza, ottenuto grazie al cambio automatico a doppia frizione e all’utilizzo della fibra di carbonio.

Una novità degna di nota è il motore progettato con un sistema a coppa dell’olio a secco, che permette di raggiungere 7.650 giri al minuto. La Mustang GTD è dotata anche di un sistema di sospensioni semi-attive che ha l’obiettivo di migliorare la stabilità e il controllo in curva. Se ciò non dovesse bastare, un pacchetto opzionale migliora ulteriormente l’aerodinamica e riduce ancor di più il peso della vettura. Questo comprende un grande splitter, un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica e cerchi in magnesio da 20 pollici.

La casa automobilistica non ha rivelato il numero di esemplari che produrrà di questo modello, ma ha affermato di aver ricevuto oltre 7.500 richieste da parte di automobilisti interessati. Oltre ad essere la Mustang più potente di sempre, sarà anche la più costosa della sua categoria. Gli interessati dovranno sborsare ben 325.000 dollari per accaparrarsi un esemplare (circa 292.000 euro).