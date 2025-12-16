Nuova Ford Fiesta: ecco come potrebbe cambiare la nuova generazione

Dopo l’annuncio del nuovo accordo strategico tra Ford e Renault iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza i contorni della futura Ford Fiesta di ottava generazione. La storica utilitaria dell’Ovale Blu è destinata a tornare, questa volta in chiave elettrica, e lo farà condividendo molto più del previsto con un modello francese già ben noto.

La nuova Ford Fiesta tornerà in versione elettrica e su base Renault

Negli ultimi mesi Ford aveva lasciato intendere in modo piuttosto esplicito l’intenzione di riportare sul mercato la Fiesta, allargando la propria gamma elettrica. Dopo Explorer e Capri, nate sulla base di soluzioni Volkswagen, in molti davano per scontato che anche le prossime compatte avrebbero seguito la stessa strada, ipotizzando un legame diretto con la futura Volkswagen ID. Polo.

L’annuncio del nuovo accordo con Renault ha però cambiato le carte in tavola. Un’intesa che non cancella la collaborazione con Volkswagen, ma che apre a nuovi scenari. Renault, infatti, si occuperà della produzione di due futuri modelli Ford all’interno del polo ElectriCity nel nord della Francia, lo stesso dove vengono prodotti oggi Renault 5 E-Tech e Renault 4 E-Tech.

È proprio qui che entra in gioco la nuova Fiesta. L’utilitaria Ford non utilizzerà la base Volkswagen, ma la piattaforma AmpR Small di Renault, già adottata da modelli come la R5 E-Tech, l’Alpine A290, la futura Nissan Micra elettrica e la Mitsubishi Colt. Una scelta che permette già di ipotizzare con una certa precisione quali saranno le sue caratteristiche tecniche.

Per quanto riguarda le dimensioni, la nuova Fiesta dovrebbe collocarsi molto vicino alla Renault 5, con differenze minime. Il vero punto interrogativo riguarda lo stile. Ford avrà il compito di differenziare in modo netto il design, per evitare di creare una gemella troppo simile alla francese. Un’operazione non semplice, ma esempi come la nuova Micra dimostrano che è possibile dare personalità a modelli tecnicamente affini.

Sul fronte meccanico, invece, non dovrebbero esserci grandi sorprese. La Fiesta elettrica dovrebbe adottare pacchi batteria da 40 e 52 kWh, con autonomie comprese indicativamente tra i 300 e i 400 chilometri. Per quanto riguarda i motori, è lecito aspettarsi livelli di potenza simili a quelli della R5, quindi versioni da 120 e 150 cavalli, con la possibile aggiunta di una variante d’ingresso da circa 95 cavalli.

Non è da escludere nemmeno il ritorno di una Fiesta a vocazione sportiva. Una futura ST elettrica potrebbe sfruttare soluzioni già viste sull’Alpine A290, portando prestazioni e carattere in un segmento che raramente offre emozioni di questo tipo.

Per ora si tratta di scenari plausibili, ma serviranno le prossime comunicazioni ufficiali di Ford per capire quanto di tutto questo diventerà realtà. Ciò che è certo è che la Fiesta è pronta a tornare, e lo farà in modo molto diverso dal passato. Nel frattempo l’Ovale Blu lavora anche su una versione europea del Bronco.