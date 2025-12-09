Partnership a sorpresa, Ford sceglie Renault e la piattaforma AmpR Small

Ford e il Gruppo Renault hanno annunciato una nuova e inattesa partnership strategica. Dopo l’abbandono delle compatte accessibili da parte dell’Ovale Blu, è il momento di rilanciare la presenza di Ford in Europa con il lancio di due nuovi modelli elettrici a prezzi accessibili.

Advertisement

La mossa è un colpo di scena notevole, soprattutto per chi si aspettava che, dopo l’accordo sulle auto più grandi come Explorer e Capri che utilizzano la piattaforma MEB di Volkswagen, Ford continuasse a fare shopping a Wolfsburg anche per le city car più piccole. Invece, come ha rivelato il CEO di Ford, Jim Farley, la scelta è ricaduta su Parigi.

Advertisement

Farley è stato brutale nel motivare la decisione: “Conosciamo molto bene Volkswagen, la sua catena di fornitura e i suoi costi. Renault è risultata vincitrice, per molte ragioni, tra cui il prezzo”. Il contante, insomma, ha parlato chiaro.

I due nuovi veicoli elettrici con l’Ovale Blu saranno prodotti negli stabilimenti francesi di proprietà del Gruppo Renault. Saranno “progettati da Ford e sviluppati con il Gruppo Renault”, e tutti gli indizi portano alla piattaforma AmpR Small di Renault, la stessa su cui nascono la nuova R5 e la R4.

Il primo modello elettrico di questa joint venture arriverà nelle concessionarie all’inizio del 2028. Il ritardo suggerisce che Ford non si limiterà a un semplice rebadge, ma lavorerà anche sul design per differenziare i modelli dalle cugine francesi. Questo accordo è una grande vittoria per Renault, la cui piattaforma AmpR Small è già operativa e beneficia dell’imminente miglioramento con le batterie LiFePO4 meno costose, a differenza di Volkswagen che è ancora lenta nell’avviare la produzione delle compatte elettriche.

Advertisement

Per Ford, la partnership strategica è essenziale per ricostruire l’offerta di base nel Vecchio Continente, dopo aver dovuto affrontare difficoltà e aver cessato la produzione di modelli di successo come Fiesta e Focus. Sarebbe arrivato il momento delle eredi, dunque.

L’accordo non si ferma alle sole auto. Le due aziende hanno firmato una lettera di intenti per esplorare una cooperazione nello sviluppo e nella produzione congiunta di alcuni veicoli commerciali leggeri in Europa. Il matrimonio tra Ford e Renault, a questo punto, è ufficialmente servito.