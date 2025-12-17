Ford, dopo la Fiesta torna anche la Focus? Spunta l’indizio

L’accordo siglato tra Ford e Renault potrebbe rappresentare una svolta importante per il futuro della gamma elettrica del marchio americano. La collaborazione apre infatti alla possibilità di sviluppare due nuovi modelli a batteria dal posizionamento più accessibile, un passaggio importante per aumentare i volumi. In questo scenario, il ritorno della Fiesta appare sempre più concreto, ma insieme a lei potrebbe tornare anche la Focus.

Ford, dopo la Fiesta potrebbe tornare anche la Focus: le ultime

Nei giorni scorsi Ford ha ufficializzato una nuova alleanza, scegliendo Renault come partner per rafforzare la propria offensiva elettrica. Dopo le prime esperienze nel segmento dei modelli di dimensioni medio-grandi, il costruttore statunitense sembra ora intenzionato a scendere di categoria, puntando su vetture più compatte e dal prezzo più competitivo. Una strategia che rende plausibile il ritorno di nomi storici appena usciti di scena.

Tra questi c’è la Ford Focus, la cui produzione si è conclusa solo poche settimane fa. Un addio che potrebbe rivelarsi però temporaneo. Proprio come la Fiesta, anche la compatta potrebbe rinascere sfruttando l’architettura tecnica di Renault, adattata alle esigenze del marchio americano.

Secondo le ipotesi più accreditate, la nuova Fiesta elettrica nascerà sulla piattaforma AmpR Small, la stessa già utilizzata da modelli come la Renault 5 E-Tech. Per la Focus, invece, Ford potrebbe guardare all’AmpR Medium, base tecnica condivisa da Megane E-Tech e Scénic E-Tech. Entrambe le architetture sono prodotte nello stabilimento di Douai, nel nord della Francia, sito destinato ad accogliere anche la produzione dei futuri modelli Ford sviluppati nell’ambito della partnership.

Seguendo questa logica, una nuova Focus a zero emissioni assumerebbe il ruolo di parente stretta della Megane E-Tech, condividendone verosimilmente motorizzazioni e batterie. L’accumulatore da 60 kWh già disponibile sulla compatta Renault rappresenterebbe una soluzione plausibile, mentre in prospettiva potrebbe trovare spazio anche la batteria da 87 kWh introdotta con il recente aggiornamento dello Scénic, ampliando così l’autonomia complessiva del modello.

Non va però esclusa un’alternativa diversa. La piattaforma AmpR Small potrebbe infatti essere utilizzata anche per la Focus, trasformandola in un veicolo di impostazione più rialzata, simile per concezione alla Renault 4 E-Tech. In questo caso, la Focus abbandonerebbe il tradizionale formato da compatta per avvicinarsi a quello di un piccolo SUV urbano. Un’ipotesi affascinante, ma meno probabile, considerando la presenza in gamma della Puma Gen-E, con il rischio di una sovrapposizione interna.

Ford, in ogni caso, ha già fatto sapere che maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi. Il costruttore ha confermato che il primo dei due nuovi modelli elettrici sviluppati con Renault debutterà nel 2028. Anche se nulla è stato ancora ufficializzato, è lecito aspettarsi che la priorità venga data alla nuova Fiesta.