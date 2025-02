Ford, questioni di necessità: cresce lo sviluppo di nuovi veicoli ibridi

Ford ha ufficialmente confermato che sta lavorando allo sviluppo di veicoli ibridi con autonomia estesa (i cosiddetti EREV) per i suoi modelli più grandi, inclusi SUV e pick-up. Tuttavia, la casa automobilistica non ha ancora fornito una data ufficiale per il lancio di questi nuovi modelli.

Jim Farley, CEO di Ford, ha rivelato che l’azienda ha avviato la progettazione di motori a estensione dell’autonomia, una forma avanzata di veicolo ibrido plug-in. In questo tipo di veicolo, il motore a benzina non alimenta direttamente le ruote, ma funge da generatore per i motori elettrici, estendendo così l’autonomia del veicolo senza compromettere l’efficienza elettrica.

Farley ha inoltre dichiarato che Ford sta progettando piattaforme versatili, sia body-on-frame che monoscocca, specificamente per questi propulsori multi-energia, che includeranno vari tipi di motori, come quelli ibridi, ibridi plug-in e con estensione dell’autonomia. Durante una conferenza sugli ultimi risultati finanziari, non a caso, il CEO ha citato alcuni dei principali produttori di veicoli EREV in Cina, come Li Auto, elogiando l’approccio di questi marchi. Ha anche sottolineato che i consumatori percepiscono questi veicoli “non come ibridi, ma come veri e propri veicoli elettrici”, poiché utilizzano principalmente energia elettrica per il 95% dei chilometri percorsi.

A differenza dei crossover SUV con batterie enormi da oltre 550 km di autonomia, i veicoli EREV sono dotati di batterie più piccole, che consentono un’autonomia di circa 240 km e un costo inferiore di decine di migliaia di dollari. Questo li rende più attraenti per una fascia di clienti più ampia.

Ford ha registrato un calo delle vendite di veicoli elettrici nel 2024, con una riduzione del 9% rispetto all’anno precedente, nonostante il lancio di modelli come Explorer e Capri in Europa. La divisione veicoli elettrici “Model E” ha subito una perdita di 5,08 miliardi di dollari nel 2024, dopo aver già registrato una perdita di 4,7 miliardi di dollari nel 2023. Per Ford, sembra dunque una priorità tornare a fare compromessi con l’ibrido per garantire il proprio futuro elettrificato.