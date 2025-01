Ford vuole diventare il marchio numero uno nel mondo dei fuoristrada

La casa dell’Ovale Blu ha suscitato non poche polemiche quando ha deciso di eliminare la maggior parte della sua gamma di auto negli Stati Uniti, lasciando in vita solo la leggendaria Mustang. Una scelta simile si nota anche in Europa, dove modelli iconici Ford come la Mondeo (nota come Fusion in altri mercati) e la Fiesta sono ormai un ricordo del passato, e persino la Focus si prepara a dire addio quest’anno.

Già a settembre, il CEO Jim Farley aveva difeso queste decisioni radicali, spiegando che Ford sta abbandonando il “noioso business delle auto” per concentrarsi su veicoli simbolo, entrando nel mercato dei “modelli iconici”. Oggi, questa visione si fa ancora più chiara.

Parlando al Detroit Auto Show 2025, Farley ha espresso l’intenzione di trasformare Ford nel marchio fuoristrada numero uno al mondo, paragonando l’ambizione della casa automobilistica di Dearborn a quella di “Porsche nel segmento off-road”.

La strategia prevede di rafforzare nomi come Tremor, Bronco e Raptor, puntando a far sì che i fuoristrada rappresentino una fetta sempre più ampia delle vendite complessive del marchio, superando il 20% registrato lo scorso anno. Perché questa scelta drastica? Secondo Farley, modelli come Fiesta, Focus e Fusion non offrivano margini di profitto sufficienti per giustificare ulteriori investimenti.

Tuttavia, Ford non ha abbandonato del tutto le automobili tradizionali. Mentre la Mustang continua a essere proposta a livello globale, la Mondeo è ancora disponibile in Cina, così come la Taurus si trova in mercati del Medio Oriente. Nel frattempo, si parla da tempo di una Mustang a quattro porte, distinta dal crossover elettrico Mach-E.

Farley, al Detroit Auto Show, ha confermato che Ford sta esplorando tutte le possibilità, affermando che “non ci sono davvero limiti” e promettendo di mantenere viva la Mustang finché sarà alla guida dell’azienda. Il futuro della Mustang sta già prendendo forma con l’ampliamento della gamma, con la GTD punta a rivaleggiare con la Porsche 911 GT3, mentre la variante RTR con motore EcoBoost a quattro cilindri rappresenta un’alternativa sportiva.

Non è escluso che Ford possa trasformare la Mustang in un veicolo off-road. Alcune indiscrezioni riportano di un concept di una Mustang rialzata e a trazione integrale, mostrata in segreto ai concessionari. Se Porsche può creare una 911 Safari, Ford potrebbe osare con una Mustang avventurosa. Questo modello potrebbe mantenere un motore a combustione interna e accompagnare la tanto vociferata Mustang a quattro porte, internamente soprannominata “Mach 4”.