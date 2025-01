Ford Mustang GTD, la muscle car si fa patriottica con la “Spirit of America”

La Ford Mustang GTD, simbolo di eccellenza nella linea Mustang, si veste di un nuovo design ispirato all’orgoglio americano e alla ricca tradizione di questo iconico modello. La livrea “Spirit of America”, presentata ieri sera, celebra l’heritage del marchio con una combinazione di colori che rende omaggio tanto alla storia della Mustang quanto ai simboli degli Stati Uniti.

La carrozzeria bianca della GTD è impreziosita da due strisce centrali, una rossa e una blu, un richiamo diretto al leggendario logo Tribar della Mustang del 1964. È infatti l’anno in cui la Mustang fece il suo debutto e conquistò la sua prima vittoria di categoria al Tour de France Automobile.

Il design è arricchito da dettagli esclusivi come finiture in fibra di carbonio a vista, accenti rossi sugli specchietti laterali, sull’alettone posteriore e sulle pinze dei freni, oltre alla scritta “MUSTANG” posta in evidenza sulla parte inferiore dell’alettone.

Anche gli interni riflettono questa palette “patriottica”. Il rivestimento nero è arricchito da tocchi di rosso, bianco e blu, mentre i clienti possono personalizzare ulteriormente il veicolo con componenti in titanio stampati in 3D, come la leva del cambio e il badge del cruscotto.

Progettata per dominare in pista ma omologata per la strada, la Mustang GTD rappresenta il culmine di decenni di esperienza nelle competizioni motoristiche di Ford. L’auto vanta sospensioni avanzate con ammortizzatori Adaptive Spool Valve (ASV) firmati Multimatic, garantendo un perfetto equilibrio tra rigidità per la pista e comfort su strada. A completare il pacchetto ci sono l’aerodinamica attiva e un sistema di riduzione della resistenza ispirato alla Formula 1.

Sotto il cofano della Mustang pulsa un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri con ben 815 CV. Questo propulsore, un’evoluzione del motore della Shelby GT500, introduce innovazioni come la lubrificazione a carter secco, un regime massimo di 7.650 giri/min e un sistema di scarico in titanio. La potenza è gestita da una trasmissione automatica a doppia frizione a 8 velocità montata posteriormente, migliorando la distribuzione del peso e consentendo una velocità massima di 202 mph.

La Mustang GTD sarà disponibile per i modelli 2025 e 2026, con una produzione limitata affidata a Multimatic, e un prezzo base stimato di circa 325.000 dollari. Chi sceglierà la livrea “Spirit of America” potrà beneficiare del pacchetto Performance incluso, per portare al massimo l’esperienza di guida.