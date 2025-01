Ford Mustang, il 2024 certifica il futuro che avanza con i numeri della Mach-E

La Ford Mustang è da sempre sinonimo di potenza e tradizione nel segmento delle muscle car. L’iconica sportiva a benzina della casa dell’Ovale Blu rappresenta d’altronde uno degli ultimi baluardi di un’era dominata da motori ruggenti e linee aggressive. Tuttavia, il panorama sta cambiando, e l’ascesa della Mustang Mach-E, il SUV elettrico che porta lo stesso nome, segna un punto di svolta storico.

Per la prima volta, infatti, nel 2024 le vendite della Mach-E hanno superato quelle della Mustang tradizionale. Dati alla mano, gli ultimi anni non sono stati facili per la Mustang a combustione interna. Un segno ineluttabile dei tempi che cambiano e dei consumatori che si spostano verso nuove scelte. Dopo il crollo del 2022, quando le vendite si erano fermate a 47.566 unità, c’è stato un timido recupero nel 2023 con 48.605 vetture consegnate.

Il 2024, però, ha visto un nuovo calo significativo: solo 44.003 Mustang vendute, con una flessione del 9,5% rispetto all’anno precedente. Si tratta di uno dei periodi peggiori nella lunga e gloriosa storia di questa icona dell’automobilismo, che negli ultimi tre anni ha affrontato un declino preoccupante.

Nel frattempo, la Mustang Mach-E ha compiuto un’impresa notevole. Nel 2023, il SUV elettrico aveva registrato 40.771 unità vendute, restando dietro alla sorella a benzina. Ma nel 2024 le immatricolazioni sono salite del 26,9%, raggiungendo quota 51.745 unità. Questo balzo ha permesso alla Mach-E di superare per la prima volta la Mustang tradizionale, un risultato che riflette l’evoluzione delle preferenze dei consumatori e il crescente interesse verso la mobilità elettrica.

Andando a osservare anche cosa ha spinto il mercato della Mach-E, si nota come gli incentivi offerti dai concessionari abbiano giocato un ruolo cruciale in questo successo. Non si può negare, però, che la Mach-E abbia dimostrato di essere un modello competitivo e capace di conquistare una nuova fetta di pubblico. Questo sorpasso non è solo una questione di numeri: rappresenta un cambiamento culturale significativo. La Mustang tradizionale, simbolo di un’epoca, si trova ora a cedere il passo alla sua controparte elettrica.